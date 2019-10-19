Kamboçya’da kaçırılan Osman Karaca’nın Türkiye'ye getirildiği açıklandı

Meksika vatandaşı olan Osman Karaca için Meksika Hükümeti ve yakınlarının çabası sonuçsuz kaldı.

Kamboçya’daki Türk Büyükelçiliği, Meksika vatandaşı olan Karaca’nın Meksika vatandaşı olmadığı ve geçerli bir seyahat belgesi olmadığına ilişkin Kamboçya Hükümeti’ne bilgi vermişti. Osman Karaca bunun üzerine 14 Ekim’de başkent Pnom Penh’te terörle mücadele polisleri tarafından gözaltına alınmıştı.





Türk Büyükelçiliği’nin yalanını Vietnam’da bulunan ve Kamboçya makamları nezdinde akredite Meksika’nın Vietnam Büyükelçiliği ortaya çıkarmıştı.









Karaca’nın gözaltından salıverilmesi ve iadesinin önüne geçmek için Vietnam’daki Meksika Büyükelçiliği 15 Ekim’de bir yazı yazarak Karaca’nın Meksika vatandaşı olduğunu belirtti ve pasaportunun bir kopyasını da yazıya eklemişti.