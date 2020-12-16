Samanyolu Haber /Gündem / Kamboçya'dan vatandaşlarına koronavirüs aşı deneylerine katılmasına yasak /16 Aralık 2020 15:14

Kamboçya'dan vatandaşlarına koronavirüs aşı deneylerine katılmasına yasak

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, sadece DSÖ'nün onayladığı aşıları satın alacaklarını, ülkede hiçbir şirket ya da ülkenin koronavirüs aşısını denemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

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Kamboçya Başbakanı Hun Sen "Kamboçya, halkını herhangi bir şirket ya da ülkenin aşısını denemesi için kullanmayacak. Bu benim değiştirilemez tutumum" dedi.

Hun Sen dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin sadece Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ruhsat almış aşıları satın alacağını söyledi.

DSÖ eşgüdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) potansiyel aşılarından bir milyon doz sipariş ettiklerini söyleyen Hun Sen "Bunların ne zaman geleceğini söyleyemem ama Kamboçya'nın yalnızca DSÖ tarafından onaylanan ülkelerden aşı satın alacağının altını çiziyorum" dedi.

"Henüz hangi ülkeden aşının temin edileceğini bilmiyoruz" diyen Hun Sen, bunun Ocak ayında belli olabileceğini kaydetti.
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