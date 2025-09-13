Kamçatka’da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası, 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğunu ve 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.





Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm hizmetlerin alarma geçirildiğini ve uzman ekiplerin binalarda incelemelere başladığını duyurdu. Solodov, Petropavlovsk-Kamçatskiy’de sarsıntıların 4-6 şiddetinde hissedildiğini belirterek, “Tsunami tehdidi ilan edildi.” ifadesini kullandı. Vatandaşlara Halaktırskiy Plajı ve riskli bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.





Kamçatka, son aylarda büyük depremlerle gündeme gelmişti. 30 Temmuz’da 8,8 büyüklüğünde deprem yaşanmış, oluşan tsunami dalgaları Japonya ve ABD kıyılarına kadar ulaşmıştı. Dalgalar nedeniyle Japonya’daki Fukuşima Nükleer Santrali’nde işçiler tahliye edilmişti. Bu depremden bir hafta önce de yarımadada 7,6 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti.Bölgede son depremde can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.