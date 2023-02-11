Samanyolu Haber /Gündem / Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı /11 Şubat 2023 22:21

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinden Şanlıurfa'da konuşma yaparken Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile AKP Genel Başkanvekili Yıldırım'ın kamera açısına girme yarışı Erdoğan'ın dikkatini dağıttı.

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı



Deprem bölgesi Şanlıurfa'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgede açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile AKP Grup Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kameraya görünme çabası, konuşmaya başlayan Erdoğan'ın dikkatini dağıttı.

Konuştuğu sırada duraksayan Erdoğan, Nebati ve Yıldırım'a bir süre sessizce baktı. O anlar kameralara yansıdı.

Erdoğan, saat 17.00'de yaptığı açıklamada; depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin yaralandığı açıkladı.
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