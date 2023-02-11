Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı









Deprem bölgesi Şanlıurfa'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bölgede açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile AKP Grup Başkanvekili Binali Yıldırım'ın kameraya görünme çabası, konuşmaya başlayan Erdoğan'ın dikkatini dağıttı.





Konuştuğu sırada duraksayan Erdoğan, Nebati ve Yıldırım'a bir süre sessizce baktı. O anlar kameralara yansıdı.





Erdoğan, saat 17.00'de yaptığı açıklamada; depremlerde 21 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 104 kişinin yaralandığı açıkladı.