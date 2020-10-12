Kameraların karşısında niye ağladı?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ülkeyi başarılı bir şekilde yönetemediği için özür diledi ve gözyaşlarına boğuldu.







İşçi Partisi'nin hükûmete gelişinin 75'inci yılında düzenlenen geçiş merasiminde konuşan Kim, Korea Times'ın tercümesine göre, "İnsanlar bana çok güveniyordu, ancak ben sizi bu seviyeye yakışacak kadar memnun edemedim. Bunun için çok özür dilerim." dedi.





Kim, bu sırada gözlüklerini çıkarıp, gözyaşlarını sildi.





Kuzey Kore lideri, çabalarının halkının yaşadığı zorlukları aşmasını sağlamaya yetmediğini ifade etti.





The Guardian'ın aktardığına göre uzmanlar, bu konuşmanın Kim'in rejimi üzerinde artan baskıya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.