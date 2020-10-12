Samanyolu Haber /Dünya / Kameraların karşısında niye ağladı? /12 Ekim 2020 12:21

Kameraların karşısında niye ağladı?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kameralar karşısında ağladı.

SHABER3.COM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ülkeyi başarılı bir şekilde yönetemediği için özür diledi ve gözyaşlarına boğuldu.

İşçi Partisi'nin hükûmete gelişinin 75'inci yılında düzenlenen geçiş merasiminde konuşan Kim, Korea Times'ın tercümesine göre, "İnsanlar bana çok güveniyordu, ancak ben sizi bu seviyeye yakışacak kadar memnun edemedim. Bunun için çok özür dilerim." dedi.

Kim, bu sırada gözlüklerini çıkarıp, gözyaşlarını sildi. 

Kuzey Kore lideri, çabalarının halkının yaşadığı zorlukları aşmasını sağlamaya yetmediğini ifade etti.

The Guardian'ın aktardığına göre uzmanlar, bu konuşmanın Kim'in rejimi üzerinde artan baskıya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kameraların karşısında niye ağladı? Sonraki Haber >>

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:07