Kameraya bardak fırlatan Tepeli yayını bakın nasıl açtı

Çiftçilerin olumsuz durumu karşısında sinirlenen ve bu haberi sunduktan sonra sinirlenerek masasındaki bardağı kameraya doğru iten Fox TV Ana Haber sunucusu Selçek Tepeli, iki günlük aradan sonra yayını esprili bir şekilde açtı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, geçen hafta haber bülteninde çiftçilerin sorunlarını dile getiren haberin ardından sinirlerine hakim olamamıştı. FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, geçen hafta haber bülteninde çiftçilerin sorunlarını dile getiren haberin ardından sinirlerine hakim olamamıştı.

Haberin yayınlanmasının ardından "Geç abi geç" diyerek yönetmene seslenen Selçuk Tepeli elindeki kalemi fırlatmış, ardından da “Geç” diye bağırarak su bardağına vurmuştu.İki günlük aranın ardından bugün izleyicilerin karşısına çıkan Tepeli, ana haber bültenini açarken, “Bugün her şeyden önce bana itimat edip masaya su bardağı koyan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek espri yaptı.