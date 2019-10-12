Kamışlı'da 24 yaşındaki kadını kim vurdu?

Mardin Nusaybin tarafındaki keskin nişancıların İman Muhammed isimli kadını öldürdüğü iddia edildi.





Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtında 4'üncü geride kalırken, Mardin'in Nusaybin ilçesinden açılan keskin nişancı ateşi sonucu Kamışlı’da 24 yaşındaki İman Muhammed'in öldüğü bildirildi.





"EKMEK ALMAK İÇİN EVDEN DIŞARI ÇIKMIŞTI"





Rudaw'ın iddiasına göre Bu sabah keskin nişancıların açtığı ateş sonucu ağır yaralanan İman Muhammed, Kamışlı Hastanesi’ne kaldırıldı. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Muhammed hayatını kaybetti.





Baba Muhammed Ömer, İman’ın sabah ekmek almak için evden çıktığını, ancak keskin nişancıların hedefi olduğunu söyledi.





Keskin nişancı tarafından vurulduğu iddia edilen İman Muhammed’in evli ve iki yaşında bir çocuk annesi olduğu kaydedildi.





Rojava Kürt Kızılayı, son üç günde Cizre bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından havadan ve karadan gerçekleştirilen bombardımanlar sonucu ikisi kadın ve biri çocuk toplam 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 46 sivilin yaralandığını duyurdu.





"Keskin nişancı" iddiasına dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.