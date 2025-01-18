Samanyolu Haber /Ekonomi / Kamu araçlarının satışı başladı! İhale şartları ve tarihler açıklandı /18 Ocak 2025 14:52

Kamu araçlarının satışı başladı! İhale şartları ve tarihler açıklandı

Kamuda araç tartışmaları sık sık gündeme gelirken tasarruf adımları kapsamında alınan karar resmen uygulamaya geçti. Kamuda araç satışı başladı. Bu kapsamda 1200 ihtiyaç fazlası kamu aracı için ihaleye çıkıldı. Şartlar ve tarihler ise belli oldu.

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Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında araç alımlarının azaltılması ve mevcut araçların satışı ile ilgili tartışmaları devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Tasarruf tedbirleri kapsamında kamu araçlarının satışına başlandı.

Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi kapsamında ihtiyaç fazlası kamu araçlarının satılması kararlaştırılırken, satış sürecini yürütecek Özelleştirme İdaresi Başkanlığına çeşitli kamu kurumlarından şu ana kadar yaklaşık 1200 araç için talep iletildi. Araçların satışı, açık artırma usulüyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

İŞTE İHALE ŞARTLARI

Gerçek ve tüzel kişilerin, satışa çıkarılan araçları alabilmesi için eihale.gov.tr sitesine üye olmaları, ilanları takip etmeleri ve nakit teminat yatırmaları gerekiyor. İhalelerde en yüksek teklifi verenler, araçlarını ilgili kamu kurumundan teslim alacak.

1200 ARAÇ İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Satışa sunulacak araçlar, ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve katılımcılara gösterilecek. Şu ana kadar, çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 1200 aracın satış talebi ÖİB'ye iletildi. İlk aşamada 11 aracın satışı için son teklif tarihi 20 Ocak Pazartesi olarak belirlendi. İlerleyen dönemlerde haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor.
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