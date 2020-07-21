Kamu avukatlarına ‘paralel baro’ baskısı

Baroları bölen yasaya karşı günlerce direnen baro başkanları, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Aralık ayında gerçekleştirilecek genel kuruluna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBB Başkanı Feyzioğlu’na “Seni başkan yaptırmayacağız” diye seslenen baro başkanları, yeni kurulacak ‘paralel barolar'ın üye sayısının artması için avukatlara yönelik baskıların başladığına da dikkati çekti.





Antep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, “Ekim ayında baroların seçimleri var. Ekim ayına kadar, kurulan paralel barolar da iki bin üye sayısına ulaştıklarında aralık ayındaki TBB seçimlerinde de nispi temsil oranında yer alacaklar. Marka Patent Enstitüsü’ne çok sayıda baro adı için başvuru yapılıyor. Ancak, bu baroların kurulabilmesi için iki bin üye sayısına ulaşmaları gerekiyor. Örneğin, Antep’te, 2 bin 300 avukat var ve büyük ihtimalle önümüzde beş yıl paralel baro kuramazlar ama İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde durum çok farklı ve paralel barolar da bu illerde iktidarın baskısıyla kurulmaya çalışılıyor. Bilindiği üzere kamu avukatlarının barolara üye olma zorunluluğu yok ama iktidarın baskısıyla bu paralel barolara üye olmaları için yönlendiriliyorlar” diye konuştu.





BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ





“Değil yasayı, Anayasa'yı da değiştirseler Metin Feyzioğlu'nu TBB Başkanı yaptırmayacağız” diyen Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, “Yasalaşan yeni metinle birlikte 2021 yılı Mayıs ayında yapılması gereken genel kurul bu yılın Aralık ayına alındı. Teorik olarak paralel baroların iki bin avukatın imzasını toplayarak kurucular kurulu ile TBB ye başvurması ve baroların kuruluş işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu işlem için de Temmuz ayının ortalarını da geçtiğimiz için önümüzde iki buçuk aylık bir süreç kaldı. Tüm bu işlemler teorik olarak mümkün olsa da çok az bir zaman kaldığı için pratik olarak zor. Ancak, aldığımız duyumlara göre henüz iki bin imza toplayan baro yok ve imza toplamaya devam ediyorlar" dedi.





MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK





"Edindiğimiz bilgilere göre, kamu avukatları kurulacak ‘paralel barolara’ üye olmaya zorlanıyor" diyen Polat sözleri şöyle tamamladı:





"Özellikle İstanbul ve Ankara’da çok sayıda kamuda çalışan avukat var. Ayrıca, kamuda çalışan avukatların barolara üye olma zorunluluğu yok ama barolara üye olmaları için çaba sarf edildiğini duyuyoruz. Metin Feyzioğlu hiç olmadığı kadar tepkilerin odağına yerleşmiş durumda ve temelde de çoklu baroya da karşı olduğunu düşünmüyorum. Bu yasalaşan metnin büyük kısmı da Feyzioğlu'nun kaleminde çıkmış gibi. Feyzioğlu'nu, hukuk tarihinde mahkum eden baro başkanları ve delegeler olarak bir ortaklaşma sağlarsak Feyzioğlu bir daha başkan olamaz. Biz kaldığımız yerden mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz bütün hukuksal ve toplumsal mücadelemizi sürdüreceğiz. Başka eylemlilikleri de hayata geçirebiliriz. Çünkü bu sürdürülemez bir şey. Bu mücadele aralıksız ve ısrarla sürdürülecek.”