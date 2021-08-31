Samanyolu Haber /Gündem / Kamu Bankaları büyük sıkıntıda /31 Ağustos 2021 17:05

Kamu Bankaları büyük sıkıntıda

AK Parti hükümetinin dolar kurunu baskılamak adına verdiği görevi harfiyen yerine getiren Kamu Bankalarındaki döviz açığı sorunu kapanmıyor

SHABER3.COM

Dolar kurunu baskılamak için hükümetin emriyle piyasaya dolar veren Kamu Bankalarının döviz açığı gün geçtikçe daha çok artıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Kamu bankaları Türk Lirası’nı savunmak dolar kurunu baskılamak için gerçekleştirdikleri döviz satışları bilançolarına yansımaya devam ediyor.

BDDK verilerine göre 20 Ağustos haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki fark 124 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu bir önceki hafta olan 13 Ağustos haftasında 138 milyon dolar ekside olarak açıklanmıştı.

Yabancı para net genel pozisyonu 13 Ağustos haftasında 138 milyon dolar ekside olarak açıklanmıştı.

Yasal özkaynaklar aynı haftada 36,56 milyar dolar oldu. BDDK, bankaların döviz pozisyon açığının art arda 2 haftadan uzun bir süreyle özkaynakların yüzde 20'sini aşmasını istemiyor. Bankaların yılda altı defa bu limiti 2 hafta süreyle aşması sıkıntı meydana getirmiyor.

Kamu Bankaları dolar kurunu baskılamak için döviz açığı vermeyi göze alırken dolar kuru kritik seviye olarak kabul edilen 8.30 TL üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Kamu Bankaları’nda dolar kuruna müdahale edecek yeterli dolar miktar olmaması para piyasalarındaki panik havasının devamına neden olurken dolar kurunda yukarı yönlü yeni ataklar bekleniyor
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