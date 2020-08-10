Kamu bankaları mevduat faizini yukarı çekti

BDDK ve Merkez Bankası ile bankalar arasında yapılan toplantıda aktif rasyosunun gevşetilmesi ile mevduat ve kredi mevduatlarının artırılması yönünde fikir birliğine varılmasından sonra sektörde ilginç gelişmeler yaşanıyor.





Paramedya'nın haberine göre geçtiğimiz Cuma günü 8.5 seviyesinde olan 1 aylık mevduat faizleri haftanın ilk günü bazı kamu bankalarında yüzde 11'e kadar yükseldi. Kamu bankalarının bazı mevduat müşterilerine 11.5 kadar oran verdiği öne sürüldü.





Paramedya, özel bankaların henüz kamu bankaları ile faiz rekabetine girmediğini, 1 aylık mevduata yüzde 8.5 ile 9.5 arasında faiz verdiğini belirtti.