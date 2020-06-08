Kamu bankalarına sınırsız borçlanma!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti yine torba kanun çıkaracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan teklife göre bazı kanunlarda ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile Elektronik Haberleşme Kanunu'nda köklü değişiklikleri yapılacak.





Teklif aynen kabul edilirse Türkiye Vakıflar Bankası'nın (Vakıfbank), Sermaye Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları Kamu İhale Kanunu'na (KİK) tabi olmayacak.





Torba kanun teklifinde Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank adına Hazine'ye sınırsız borçlanma yetkisi verilmesi dikkati çekti.





BORÇLANMA LİMİTİ YOK





Buna göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave mali ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırılabilecek.





Maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce alınmış kamulaştırma kararları üzerine, mahkeme kararıyla idare adına tescil edilen taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle idari yargıya açılmış davalarda iptal kararı verilmesi nedeniyle idare aleyhine açılacak davalarda; taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş kamulaştırma bedeli, davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilecek.







KARŞILIKSIZ ÇEK YAZANLARA DOLAYI AF





Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak.







Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.





İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.