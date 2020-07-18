Samanyolu Haber /Gündem / Kamu bankalarında döviz alarmı /18 Temmuz 2020 14:54

Kamu bankalarında döviz alarmı

Hükûmetin talimatı ile ucuza döviz satan kamu bankalarının döviz açığı kanuni sınır olan yüzde 20'yi aşarak yüzde 30'a yaklaştı.

SHABER3.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) açıkladığı son verilere göre kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki fark bu yıl neredeyse ikiye katlanarak 10 Temmuz itibarıyla 9,74 milyar doları buldu.

Kamu mevduat bankalarının yasal özkaynakları ise aynı dönem itibariyle 32,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve buna göre sermayelerinin yüzde 30'una denk gelen net döviz açığı yüzde 20'lik kanuni sınırın üzerinde. 
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SİYASİ TALİMAT VAR

Yılda sadece altı kez aşılmasına müsaade ediliyor.

Bankaları bu yükümlülükleri genellikle swaplar ve opsiyon sözleşmeleriyle dolar ve euro alarak hedge ediyor. 

Ancak siyasi yönetimin kur istikrarına verdiği önem dikkate alındığında yönelim döviz talebinin piyasadan uzak tutulması ve bunun yerine gerginliğin bir kısmının banka bilançolarına aktarılması şeklinde oldu.

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