Kamu bankalarının karı yüzde 50 düştü

Ziraat Bankası’nın ocak-eylül dönemi net karı ise yüzde 31.9’luk gerilemeyle 3 milyar 844 milyon TL’ye düştü. Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek net karı yüzde 39.1’lik azalmayla 1 milyar 28 milyon TL’ye çekildi.





HALKBANK’IN KARI YÜZDE 46.7 AZALDI

Halkbank’ın ocak-eylül dönemi net karı yüzde 46.7 gerileyerek 1 milyar 196 milyon TL’ye indi. Bankanın üçüncü çeyrek net karı yüzde 48 artışla 596 milyon TL’ye yükseldi.





TEB Yatırım’ın Halkbank notunda, “Swap maliyetleri ve alım satım karlarıyla artan efektif vergi gideri, net karın üzerinde baskı oluşturdu ” denildi.