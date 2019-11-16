Samanyolu Haber /Gündem / Kamu bankalarının karı yüzde 50 düştü /16 Kasım 2019 14:10

Kamu bankalarının karı yüzde 50 düştü

Başta konut olmak üzere piyasa ortalamasından düşük faizle kredi vermeye zorlanan kamu bankalarının karlarında yüzde 20’yle yüzde 50 arasında sert düşüşler yaşandı.

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Ziraat Bankası’nın ocak-eylül dönemi net karı ise yüzde 31.9’luk gerilemeyle 3 milyar 844 milyon TL’ye düştü. Ziraat Bankası’nın üçüncü çeyrek net karı yüzde 39.1’lik azalmayla 1 milyar 28 milyon TL’ye çekildi.

HALKBANK’IN KARI YÜZDE 46.7 AZALDI
Halkbank’ın ocak-eylül dönemi net karı yüzde 46.7 gerileyerek 1 milyar 196 milyon TL’ye indi. Bankanın üçüncü çeyrek net karı yüzde 48 artışla 596 milyon TL’ye yükseldi.

TEB Yatırım’ın Halkbank notunda, “Swap maliyetleri ve alım satım karlarıyla artan efektif vergi gideri, net karın üzerinde baskı oluşturdu ” denildi.
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