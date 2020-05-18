Kamu bankalarının yönetiminde yer alan 21 AKP'li kim?

AKP'nin İş Bankası'na müdahale gerekçesi ise banka yönetiminde yer alan CHP tarafından atanan yöneticiler. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "İş Bankası Yönetim Kurulu'na CHP tarafından atanmış isimler ABD'de master yapmış, hesap uzmanlığı yapmış, devletin en önemli görevlerinde bulunmuş, bağımsız isimlerdir. Bu isimler, AK Parti iktidarı döneminde bürokrat olarak çalıştılar" demişti.







Gazeteci Sema Topçu, İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri konusunda AKP'nin tutumuna ve bunun neden yapılmak istendiğine dair bir analiz yazısı kaleme aldı. Topçu, YouTube kanalında da analizlerine yer verdi:



