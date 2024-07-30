Kamu ihalelerinde adres değişmiyor: Teşvikte de onlar var

Dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketler arasında bulunan Kolin, Makyol, Cengiz, Kalyon ve Limak şirketleri, vergi affından garanti ödemelerine kadar bir dizi ayrıcalıktan yararlandı. AKP iktidarında yapılan ve garantiler verilen köprü, otoyol, havalimanı, tünel ve şehir hastanesi gibi yapıların ihalelerinin altından istisnasız bu şirketler çıktı. Şirketlerin 2011 ve 2024 yıllarını da kapsayan 13 yıllık dönemde aldığı ihalelerin toplam sözleşme bedeli 100 milyar TL’yi aştı.





Limak İnşaat: 11 milyar 60 milyon 975 bin TL (21 ihale)





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 2010-2024 döneminde toplam 128 kez Vergi Resim Harç İstisnası belgesi düzenlenen şirketlerin kamu ihaleleri karnesi de dikkati çekti.Cengiz, Kolin, Makyol, Limak ve Kalyon’un da aralarında olduğu iktidara yakın şirketler, kamudan en yüksek sözleşme bedelli ihaleleri alan şirketler listesinde de kendilerine yer buldu.Karayolları Genel Müdürlüğü, TCDD ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, büyük yatırımlarda bulunan kamu kurumlarının ihalelerinde hep aynı isimler görülüyor. Hemen her büyük kamu ihalesinde isimleri anılan Kolin, Makyol, Cengiz, Kalyon ve Limak’ın 10 yılda imzaladığı kamu ihalelerinin toplam maliyet dudak uçuklattı. Beş şirket, bazılarını iş ortaklıklarıyla üstlendiği onlarca kamu ihalesi kapsamında toplam 104 milyar 513 milyon 668 bin TL’lik sözleşmeler imzaladı.Şirketlerin kamu ihale pastasından aldığı 104,5 milyar TL’nin şirketlere göre dağılımı şöyle sıralandı:Kolin İnşaat: 28 milyar 974 milyon 304 bin TL (50 ihale)Makyol İnşaat: 21 milyar 902 milyon 456 bin TL (31 ihale)Cengiz İnşaat: 18 milyar 250 milyon 656 bin TL (32 ihale)Kalyon İnşaat: 24 milyar 325 milyon 276 bin TL (28 ihale)Kolin, 2011-2024 döneminde aldığı 28,9 milyar TL’lik ihale ile kamudan en maliyetli ihaleleri alan şirketler listesinde üçüncü sıraya yerleşti. Toplam 24,3 milyar TL’lik kamu ihalesiyle Kalyon yedinci, 21,9 milyar TL’lik kamu ihalesiyle Makyol 12’nci sırada yer aldı. Listenin zirvesi de yine tanıdık şirketlerden oluştu. Buna göre, Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat şirketinin 2011-2024 döneminde kamudan toplam 66 milyar 714 milyon TL değerinde ihale aldığı bildirildi.REC’in ilk sırada yer aldığı listenin 15’inde yer alan diğer bazı şirketler ise şöyle kaydedildi:• YDA İnşaat: 26 milyar 571 milyon 796 bin TL (31 ihale)• Yapı ve Yapı İnşaat: 23 milyar 189 milyon 917 bin TL (18 ihale)• Kuzu Toplu Konut İnşaat: 19 milyar 806 milyon 227 bin TL (33 ihale)Kamu-Özel İşbirliği ya da Yap-İşlet-Devret projesi yapan ve kamu ihaleleriyle servetlerine servet katan şirketlere verilen Vergi Resim Harç İstisnası belgeleri de çok sayıda ayrıcalık içeriyor. KDV istisnası ve vergi muafiyeti gibi ayrıcalıklar tanıyan 2010-2024 döneminde hazırlanan teşvik belgelerinin sayısı, şirketlere göre şöyle sıralanıyor:• Cengiz İnşaat: 30• Kolin İnşaat: 36• Makyol İnşaat: 24• Limak İnşaat: 19• Kalyon İnşaat: 19