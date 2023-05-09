Samanyolu Haber /Ekonomi / Kamu işçilerine yüzde 45 zam /09 Mayıs 2023 21:04

Kamu işçilerine yüzde 45 zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zam oranını açıkladı. Erdoğan, kamu işçilerinin maaşlarına yüzde rafah payı dahil 45 zam yapıldığını söyledi.

SHABER3.COM

BBC'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Ergün Atalay ve Hak İşçi Sendikaları (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan ile bir araya gelen Erdoğan, “Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Erdoğan, kararla kamu işçilerinin 2023-2024 döneminde alacağı ücretin çerçevesinin belirlendiğini söyledi.

Erdoğan, “Çerçeve anlaşma protokolümüz kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet üreten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluş ve işletmelerinde alın teri döken işçilerimizi kapsıyor" dedi.
Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getirdiklerini aktaran Erdoğan şöyle devam etti:

“Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz.

“Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye, gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Hükümetin kamu işçilerine ikinci teklifi 12 bin lira olmuş, Türk-İş ve Hak-İş'in temsil ettiği işçi tarafı 15 bin TL talep etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kamu işçilerine yüzde 45 zam Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:47