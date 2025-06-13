Samanyolu Haber /Ekonomi / Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu! /13 Haziran 2025 17:10

Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu!

600 bin kamu işçisi için zam teklifi belli oldu. İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.

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600 bin kamu işçisi için zam teklifi belli oldu.

İşveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 oldu.

2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunuldu.

İşçilerin talepleri neler?

Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ortak zam talebini açıklamıştı.

İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.
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