Kamu kurumları ekonomik krizde, bir çoğu faturaları ödeyemiyor

Kamuya ait firmalar zarar ederken, kamu kurumları da bütçe sıkıntısı yaşıyor. Bunlardan birisi olan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu da elektrik, su ve doğalgaz faturalarını zamanında ödeyemiyor. Bu durum Sayıştay raporlarına da yansıdı.





GECİKEN ÖDEMELER MALİ KÜLFET GETİRİYOR

Türkiye’nin içinde olduğu ekonomik darboğaz nedeniyle halk, faturalarını ödemekte zorlanırken bazı kamu kurumlarının da faturalarını ödeyemedikleri tespit edildi. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu’nun hesaplarını inceleyen Sayıştay denetçileri, idarenin elektrik, su ve doğalgaz faturalarını zamanında ödemediğini belirledi. Faturaların genellikle fatura ödeme süresi geçtikten sonra ödendiğini gören denetçiler, “Gecikme zammı ile mal ve hizmet karşılığı bedelden fazla yapılan ödeme, idareye ek mali külfet getirmektedir” değerlendirmesinde bulundu.





“FATURALARA ÖNCELİK TANIYIN” UYARISI

İdarenin fatura ödemelerinde gecikmenin nedeni de araştırıldı. Cumhurbaşkanlığı’ndan talep edilen revize işlemi ya da yedek ödenekten aktarma işleminin onaylanma sürecinde yaşanan gecikmenin, faturaların da aksamasına neden olduğu gözlemlendi. Denetçiler idareyi, “Gecikme zammına maruz kalınacak kalemlere öncelik tanınmalı, fatura ödemelerinde kurum bütçesinde karşılığı olmayan gider artışına sebebiyet verilmemelidir” şeklinde uyardı.





VATANDAŞ DA ÖDEYEMİYOR KURUMLAR DA

Kamu kurumlarının fatura ödeyememeleri ile ilgili BirGün’den Mustafa M. Bildircin’e konuşan CHP’li Orhan Sümer, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçildikten sonra Türkiye’nin yönetilemediğini dile getirdi. Sümer, “Vatandaş faturasını dahi ödeyemiyor, milyonlarca kişinin evinde doğalgaz, su ve elektrik faturası yüzünden icra gitmiş, dediğimizde, ‘Abartıyorsunuz’ diyorlardı. Sayıştay raporlarını incelediğimizde görüyoruz ki Ceza İnfaz Kurumları, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyememiş. AKP iktidarının Türkiye’yi getirdiği noktada artık sadece vatandaş değil kamu kurumları bile temel ihtiyaçtan kaynaklı faturalarını ödeyemez hale gelmiştir” dedi.