Samanyolu Haber /Gündem / Kamu kurumunun taşıyıcı duvarları usulsüz yıkıldı 3500 çalışan tehlikede /02 Ağustos 2025 12:10

Kamu kurumunun taşıyıcı duvarları usulsüz yıkıldı 3500 çalışan tehlikede

TEİAŞ’ın Ankara’daki genel merkezinde, binanın taşıyıcı duvarları izinsiz ve usulsüz şekilde yıkıldı. Yapının statik güvenliği riske girerken, binada çalışan 3 bin 500 personelin hayatı tehlikeye atıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) Ankara Bahçelievler’deki genel merkez binasında büyük bir skandal patlak verdi. Nefes gazetesinden Merve Şişman’ın haberine göre, resmi tatilde mesai dışı saatlerde binanın taşıyıcı üç perde duvarı usulsüz şekilde yıkıldı.

13 Temmuz Pazar günü gerçekleşen olayda, bodrum kattaki havalandırma boşluklarına ulaşmak amacıyla binanın depreme ve yüke karşı dayanımını sağlayan üç ana taşıyıcı duvar, yetkililerin onayıyla kırıldı. İşlemin, resmi kurum onayı alınmadan yapıldığı öne sürüldü.

Olayın, 20 Haziran 2025’te imzalanan ve 109 milyon TL bedelli “çatı revizyonu, pis su ve yağmur giderlerinin bakımı” işini kapsayan sözleşme çerçevesinde yürütülen tadilat sırasında yaşandığı öğrenildi. Çalışanlar, yıkımın binanın güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

BAKANLIKTAN USULSÜZ MÜDAHALE HAKKINDA AÇIKLAMA YOK

İddiaya göre; projeyi yürüten yüklenici firma, duvarların kesilmesine karşı çıktı; ancak TEİAŞ yetkilileri “Başka çaremiz yok” diyerek işlemde ısrarcı oldu ve onay verdi.

21 katlı binada çalışan yaklaşık 3 bin 500 kişinin güvenliği konusunda ciddi endişeler doğuran bu usulsüz müdahaleye ilişkin henüz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı.
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