Kamuda başörtüsü yasağını kaldıran hakim, KHK ile meslekten atıldı: Şimdi halen hapiste

Hakim Albay Dr. Cemil Çelik, başörtüsü sorunun çözülmesi hakkında yargı kararı veren Danıştay heyetinin Başkanı Kasım Davas’ın halen hapiste olduğunu söyledi. DANIŞTAY YASAK İŞLEMİNİ İPTAL ETTİ

Hakim Albay Çelik, başörtüsü sorunun çözülmesi hakkında yargı kararı veren kişilerin ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması nedeniyle hapiste olduklarını söyledi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Daire üyesiyken resen emekli edilen Çelik, “Hatırladığım kadarıyla bir avukatın duruşma salonuna alınmaması üzerine başlayan süreçte, bu husus dava konusu yapıldı. Olay daha sonra Danıştay’a kadar gitti. Danıştay, yasak işlemini hukuka aykırı bulup iptal kararı verdi. O kararı veren Heyetin Başkanı Kasım Davas ise halen hapiste.” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“TSK’da beni tanıyanlar iyi bilirler; hiçbir zaman başörtüsü aleyhine konuşmadım. Birkaç yerde, “Toplumun çoğunluğu bunu takıyor. Niye bunun üzerinde bu kadar duruluyor ki? Esasında bu duruş mevcut ideolojiye zarar veriyor diye” tepkim de oldu. ERDOĞAN ÇÖZÜM İÇİN GİRİŞİMDE BULUNMADI

Bu tepkim nedeniyle de muhafazakâr olarak fişlendim. Görev yaptığım sırada bile dini değerlere karşı hiçbir zaman tepkim olmadı. Yasaklar bana da garip geliyordu. Bu konuyu yazdığım kitapta da işledim.

Fakat Tayyip Erdoğan, başörtüsü meselesinin çözümü konusunda hiçbir zaman gerçek anlamda girişimde bulunmadı. Bu konuyu karşılaştırmalı olarak açıklayayım: Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura’ya (YAŞ) katıldığında irtica nedeniyle atılmalara ilk tepkisini orada gösterdi.

YAŞ’ta tüm generalleri de karşısına alarak, “Hayır atamazsınız” diyerek kararlara şerh koydu. Ancak aynı kişi toplumda gerçekten problem olan başörtüsü yasağını kaldırmak için hiçbir girişimde bulunmadı. GETİRİSİ OLAN BİR ALANDI, YASAĞI KALDIRMADILAR

Hatta bazı generallerin bile bu yasaktan rahatsızlık duyduklarını biliyordum. Ancak resmi ideolojiyle çatışmamak için fikirlerini açıklamıyorlardı. Diğer yandan gerçek anlamda, kanun gereği bir yasak da yoktu. Hiçbir kanun başörtüsü kamuda yasaktır demiyordu.

Uygulamalar vardı. Anayasa Mahkemesi’nin de (AYM) tevilli kararları vardı. Uygulamayla konulan başörtüsü yasağı bir Başbakanlık genelgesiyle rahat bir şekilde kaldırılabilirdi. Ama nedense bunu yapmadılar. Zira getirisi olan bir alandı.

Bu konu kullanılmak suretiyle taban hemen CHP’ye düşman hale getiriliyordu. Hatırladığım kadarıyla bir avukatın duruşma salonuna alınmaması üzerine başlayan süreçte, bu husus dava konusu yapıldı. Olay daha sonra Danıştay’a kadar gitti. KARARI VEREN HEYET BAŞKANI HALEN HAPİSTE

Danıştay, yasak işlemini hukuka aykırı bulup iptal kararı verdi. O kararı veren Heyetin Başkanı Kasım Davas ise halen hapiste. Danıştay kısaca, “Başörtülü bir avukat duruşma salonuna girebilir; bunu yasaklayan işlem hukuka uygun değil” diye karar verdi.

Bu karardan sonra AKP, yasağı kendisi kaldırmış gibi bir hava oluşturdu. Hâlbuki o güne kadar kıllarını bile kıpırdatmadılar. O dönem tüm generalleri karşısına alıp, YAŞ kararı ile atılan subay ve astsubaylar için şerh koyarlarken,toplumun neredeyse yüzde yetmişini ilgilendiren bir konu olan başörtüsü konusunda ise harekete geçmediler. Harekete geçmeyi bırakın, başörtülü kadınları bebekleriyle birlikte hapishanelere doldurmaktan bile çekinmediler.

Şimdi CHP’nin kanun teklifi üzerine böyle bir şeye girişeceklerse emin olun; dini veya dindarı korumak, yasakları ortadan kaldırmak için değil, tamamen siyasi rant elde etmek için. Artık bu girişimlere karşı uyanık olmak lazım.”



