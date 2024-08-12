Samanyolu Haber /Gündem / Kamuda tasarruf kağıt üstünde kaldı! AKP’li başkandan milyonluk ihale /12 Ağustos 2024 12:50

Kamuda tasarruf kağıt üstünde kaldı! AKP’li başkandan milyonluk ihale

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında araç alımları ve kiralamaya sınırlama talimatı AKP’li belediyelere uğramadı. Elazığ Belediyesi 17 aracı 539 milyona kiraladığı ortaya çıktı.

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Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre ülkedeki yüksek enflasyondan dolayı geçinmekte zorluk çeken vatandaş iktidarın başlattığı tasarruf tedbirlerinden dolayı zor günlerden geçerken bu tedbirlere uyması gereken belediyeler ise bol keseden harcamalara devam ediyor.

Tasarruf kapsamında yeni araç alımları ve kiralamaya da kısıtlama getirilmesine rağmen AKP’li Elazığ Belediyesi temizlik hizmetlerinde üç yıl kullanılmak üzere araç kiralama işi için 539 milyon 915 bin 220 TL ödedi.

AKP’Lİ BAŞKAN KİRALAMADA BOL KESEDEN VERDİ

13 Haziran’da Elazığ Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ve yaklaşık maliyeti 761 milyon 508 bin 361 lira olan ihaleye teklif veren firma 7 olmasına rağmen geçerli teklif sayısı 2’ye düşürüldü.

Gerçekleşen ihaleyi 539 milyon 915 bin 220 TL’ye Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketi kazandı.

Şirket ile belediye arasındaki araç kiralama sözleşmesinin ise 5 Ağustos’ta imzalandığı öğrenildi.

Kiralanan araçlar ise şunlar:

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (4 adet)

Mini damperli çöp aracı

81-10 ton Arazöz

İbadethane mobil temizlik aracı

Buharlı mobil temizlik aracı

Çekici tır

Süpürge aracı(2 adet)

Hidrostatik süpürge aracı

Yükleyici kepçe

13-16 ton damperli kamyon

Damperli çift kabin kamyonet

Kasalı çift kabin kamyonet

34+1 Midibüs

EBUAŞ İŞÇİLERİNE ZAM YAPMAMIŞTI

Elazığ Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi arasında temmuz ayında imzalanan protokolle belediye personeli (Bel-Per) iştirakinde olan çalışanların maaşlarına yüzde 71,10 oranında zam yapılırken belediyenin bir diğer iştiraki olan EBUAŞ’ta çalışan yüzlerce personeline sendika taleplerinin kabul edilmemesi ve maaşlarında iyileştirilmesi yapılmaması tepki çekmişti.

Elazığ Belediye Yeniden Refah Partisi(YRP) Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, AKP’li belediye başkanı Şahin Şerifoğulları’nın personeller arasında ayrımcılık yaptığını ifade etmişti.
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