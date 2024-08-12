Kamuda tasarruf kağıt üstünde kaldı! AKP’li başkandan milyonluk ihale

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre ülkedeki yüksek enflasyondan dolayı geçinmekte zorluk çeken vatandaş iktidarın başlattığı tasarruf tedbirlerinden dolayı zor günlerden geçerken bu tedbirlere uyması gereken belediyeler ise bol keseden harcamalara devam ediyor.



Tasarruf kapsamında yeni araç alımları ve kiralamaya da kısıtlama getirilmesine rağmen AKP’li Elazığ Belediyesi temizlik hizmetlerinde üç yıl kullanılmak üzere araç kiralama işi için 539 milyon 915 bin 220 TL ödedi.



AKP’Lİ BAŞKAN KİRALAMADA BOL KESEDEN VERDİ



13 Haziran’da Elazığ Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan ve yaklaşık maliyeti 761 milyon 508 bin 361 lira olan ihaleye teklif veren firma 7 olmasına rağmen geçerli teklif sayısı 2’ye düşürüldü.



Gerçekleşen ihaleyi 539 milyon 915 bin 220 TL’ye Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketi kazandı.



Şirket ile belediye arasındaki araç kiralama sözleşmesinin ise 5 Ağustos’ta imzalandığı öğrenildi.



Kiralanan araçlar ise şunlar:



Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu (4 adet)



Mini damperli çöp aracı



81-10 ton Arazöz



İbadethane mobil temizlik aracı



Buharlı mobil temizlik aracı



Çekici tır



Süpürge aracı(2 adet)



Hidrostatik süpürge aracı



Yükleyici kepçe



13-16 ton damperli kamyon



Damperli çift kabin kamyonet



Kasalı çift kabin kamyonet



34+1 Midibüs



EBUAŞ İŞÇİLERİNE ZAM YAPMAMIŞTI



Elazığ Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şubesi arasında temmuz ayında imzalanan protokolle belediye personeli (Bel-Per) iştirakinde olan çalışanların maaşlarına yüzde 71,10 oranında zam yapılırken belediyenin bir diğer iştiraki olan EBUAŞ’ta çalışan yüzlerce personeline sendika taleplerinin kabul edilmemesi ve maaşlarında iyileştirilmesi yapılmaması tepki çekmişti.



Elazığ Belediye Yeniden Refah Partisi(YRP) Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, AKP’li belediye başkanı Şahin Şerifoğulları’nın personeller arasında ayrımcılık yaptığını ifade etmişti.