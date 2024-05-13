Kamuda tasarruf paketindeki 4 büyük eksik

2024 bütçesinde büyük kısmı şirketlere muafiyet, indirim ve teşvik kaynaklı olarak 2,2 trilyon TL'lik vergiden vazgeçildiğini ancak bugün açıklanan pakette bu rakamı azaltmaya dönük bir madde yer almadığını belirten Karatepe, üst gelir grubunu vergilendirmeye dönük de bir madde olmadığını dile getirdi.





Karatepe ayrıca, paketle birlikte çoğunluğu muhalefete geçen belediyelerin hareket alanının daraltılmasının de hedeflenmesini beklediğini söyledi.







Çoğu yerde kullanılan 3 yıllık kriterin de büyük oranda sonraki seçim öncesine kadar olan döneme işaret ettiğini belirten Yılmaz, paketle birlikte kamu varlıklarının satışa çıkarılacağına, kamusal servetin özelleştirileceğine işaret etti.





Bir süredir gündemde olan 'kamuda tasarruf paketi', bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.Paketin temel amacı, "enflasyonla mücadeleye katkı sunmak" olarak açıklandı.Kamuda taşıt, bina ve personel alımlarıyla ilgili kısıtlamalar getiren, kamu emekçilerinin lojman, sosyal tesis ve servis haklarını da hedefe koyan paketle ilgili uzman isimler de yorumlarını paylaştı.Sozcu.com.tr'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, pakette dört temel eksiğe işaret ederek "Kamu İhale Kanununu değiştirerek ihaleleri rekabetçi yapacak düzenleme ve kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında döviz üzerinden yapılan garanti ödemelerin indirilmesi yok" dedi.Paketin amacının "kamuoyu algısını yönetmeye çalışmak" olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karatepe, paketteki birçok maddenin 11 trilyon liralık bütçe içinde deve kulak bile olmadığına işaret etti.Karatepe, paketteki tedbirlere dair somut parasal rakamlar da açıklanmamasını eleştirerek "50 yıldır görmeye alıştığımız standart tedbirler ağırlıkta. Çoğu zaten özelleştirilen lojman ve tesislerin kalanları da satılacak" dedi.Prof. Dr. Ensar Yılmaz da pakete ilişkin değerlendirmelerini X hesabından paylaştı."Verilen kamu garantilerinde bir düzenleme gerekliydi" diyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Yüksek gelirli gruplar için farklı vergi kalemleri de dikkate alınmalıydı. Büyüme üzerindeki etkisine dair bir projeksiyon, beklenen tasarruf harcamasının büyüklüğüne dair bir hesaplama olmalıydı."Kamuda tasarruf alanlarının 8 ana başlık altında sıralandığı ve uymayanlara para cezası öngörülen pakette öne çıkan maddelerden bazıları şöyle:1- 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması2- Kanunla izin verilenler hariç araç kullanımının yasaklanması3- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi4- Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması.5- Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması6- Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması7- Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması8- Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması9- Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi10- Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)11- Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi12- Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması13- Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması14- Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması15- Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti