Kamudan alıp kamuya satan 14 dağıtım şirketine ballı tarife

AKP iktidarı, şehirlerin, yollar, meydanlar gibi kamusal alanların aydınlatılması için dağıtım şirketlerinden aldığı elektriğe 3 ayda peş peşe zamlar yaptı. Devlet bu defa müşteri konumundaydı. Satan ise elektrik dağıtım şirketleri. Yani devlet kendi ödeyeceği faturaya yüzde 376 zam yaptı. Milletin cebinden ödenecek para 4 kat arttı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ gözlerden uzakta yapılan bu zamları ve detaylarını şöyle özetledi:Genel aydınlatma tarifesi dağıtım şirketlerinin en sevdiği tarife haline geldi. Çünkü müşteri derdi yok, pazarlama derdi yok. Kamu kuruluşundan elektrik enerjisini al, üstüne kar marjını koy ve kamuya tekrar sat.Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) genel aydınlatma toptan satış tarifesi 31 Aralık 2021 tarihinde kilovatsaat başına 42 kuruş iken, 1 Nisan 2022 tarifesinde kilovatsaat başına 200 kuruşa yükseltildi. Yani son üç ayda yapılan zam yüzde 376'ı buldu.2021 yılında aydınlatmada tüketilen toplam elektrik enerjisi 5.4 Milyar kilovatsaat; Aralık 2021 tarihinde geçerli genel aydınlatma tarifesine göre bu tüketimin parasal karşılığı 2,3 Milyar TL. Bu tutar üzerinden dağıtım şirketlerinin alacakları yüzde 2,38 kar oranı ise 54 Milyon liraydı.2021 yılında tüketilen genel aydınlatma tüketim miktarı olan 5,4 Milyar kilovatsaat elektrik enerjisinin 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli tarifeye göre parasal karşılığı 10,8 Milyar TL. Bu tutar üzerinden dağıtım şirketlerinin alacakları net kar 1 Nisan 2022 tarifesine göre ise 257 Milyon TL olacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının halkın güvenliğini hiçe sayarak 30 Kasım 2021 tarihinde uygulamaya başladığı, sokak lambalarının akşamları 15 dakika geç açılması, sabah ise 30 dakika erken söndürülmesi ile günde 45 dakikalık karartmadan elde edilen tasarrufun kat kat fazlasının özel dağıtım şirketlerine tarife oyunları ile aktarıldığı görülüyor.Halka gelince karanlık sokaklar, özel şirketlere gelince tatlı kıyaklar…Genel aydınlatma tarifesine yapılan bu zam halkın kamusal alanlardaki aydınlatma ihtiyacının açıkça sömürülmesi, bu kamusal ihtiyacının dağıtım şirketlerine kaynak aktarmanın başka bir yolu olarak kullanılmasıdır.