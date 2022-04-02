Kamudan ihraçtan sonra ‘askı’ uygulaması başladı: Memurlar maaşsız bekletiliyor

AKP Hükumeti kamudan ihraçlara yeni bir model getirdi. 15 Temmuz sonrası Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 100 binin üzerinde memuru ihraç eden AKP rejimi, şimdi de askıya alma sistemini devreye soktu. Memurları açlığa mahkum eden uygulamanın belgeleri de ortaya çıktı.





Uygulamaya göre kurumlar, memurları ihraç etmiyor. Açığa da almıyor. Askıya alınan memurlara gönderilen tebliğlerde “”Ücret ödenmeksizin, hizmet akdinin askıya alınması” ifadeleri yer alıyor.









ÖZEL SEKTÖRDE İŞ BULMALARI DA YASAK

Bir kamu kurumunda çalışan mühendisin de askıya alındığı ortaya çıktı. İlk defa duyulan uygulamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) soran mühendis, “İhraç etmedik, açığa almadık, her hakkın var ama askıda yani hiç bir hakkın yok şu an. İhraç etmediğimiz için başka bir işte de çalışamazsın. Özel sektörde iş bulamazsın” cevabı verildi.