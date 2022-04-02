Samanyolu Haber /Gündem / Kamudan ihraçtan sonra ‘askı’ uygulaması başladı: Memurlar maaşsız bekletiliyor /02 Nisan 2022 19:17

Kamudan ihraçtan sonra ‘askı’ uygulaması başladı: Memurlar maaşsız bekletiliyor

15 Temmuz sonrası çıkartılan KHK ile memurlar açığa alınmadan askıya alınıyor. Maaş ödenmeden hizmet akdi askıya alınan kamu çalışanlarına özel sektörde işe girmelerinin yasak olduğuna dair yazılar gönderiliyor.

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 AKP Hükumeti kamudan ihraçlara yeni bir model getirdi. 15 Temmuz sonrası Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 100 binin üzerinde memuru ihraç eden AKP rejimi, şimdi de askıya alma sistemini devreye soktu. Memurları açlığa mahkum eden uygulamanın belgeleri de ortaya çıktı.

Uygulamaya göre kurumlar, memurları ihraç etmiyor. Açığa da almıyor. Askıya alınan memurlara gönderilen tebliğlerde “”Ücret ödenmeksizin, hizmet akdinin askıya alınması” ifadeleri yer alıyor.


ÖZEL SEKTÖRDE İŞ BULMALARI DA YASAK
Bir kamu kurumunda çalışan mühendisin de askıya alındığı ortaya çıktı. İlk defa duyulan uygulamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) soran mühendis, “İhraç etmedik, açığa almadık, her hakkın var ama askıda yani hiç bir hakkın yok şu an. İhraç etmediğimiz için başka bir işte de çalışamazsın. Özel sektörde iş bulamazsın” cevabı verildi.
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