Samanyolu Haber /Gündem / Kamunun parası damadın festivaline akıtıldı /11 Ağustos 2022 11:06

Kamunun parası damadın festivaline akıtıldı

Rize’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ev sahipliği yaptığı TEKNOFEST için 984 bin TL harcadığı ortaya çıktı.

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Kamu kaynaklarının seferber edildiği TEKNOFEST için Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de elini taşın altına soktu. Müdürlük, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’a ait T3 Vakfı’nın organizasyonu TEKNOFEST katılımcıları için yemek hizmet alımı gerçekleştirdi.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Teknofest Yarışması Katılımcıları İçin Yemek Hizmeti Alımı” ihalesi için 22 Temmuz’da onay aldı. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun, “Doğal afet, salgın hastalık ve ani, beklenmeyen durumların ortaya çıkması durumunda” kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemiyle 27 Temmuz’da gerçekleştirildi. İdare, festivale yarışmacı olarak katılanlara dağıtılacak yemekler için 1 milyon 134 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardı.

SÖZLEŞME BEDELİ 984 BİN TL
İhaleye iki şirket teklif sundu. En yüksek teklifin 1 milyon 29 bin TL olduğu ihalenin sözleşmesi 3 Ağustos’ta imzalandı. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çelikoğlu Yemek Sanayi arasında imzalanan sözleşmenin bedeli ise kayıtlara 984 bin TL olarak geçti. Önceki gün yayımlanan ihale sonuç ilanında, işin süresi 10 Ağustos-16 Ağustos dönemi olarak belirtildi.

 
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