Kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü hayatını kaybetti

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yol kenarında yürürken kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücü ise yakalanıp gözaltına alındı.





Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Kaza, Seferihisar Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Talip B. (75) yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan’a çarptı. Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.





Kayhan Hastanede Hayatını Kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağı yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Kaçan Sürücü Yakalandı

Kaza yerinden kaçan sürücü Talip B. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Alkolsüz olduğu belirlenen Talip B., gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.