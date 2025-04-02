Samanyolu Haber /Gündem / Kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü hayatını kaybetti /02 Nisan 2025 10:05

Kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü hayatını kaybetti

Kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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 İzmir’in Seferihisar ilçesinde yol kenarında yürürken kamyonetin çarptığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan sürücü ise yakalanıp gözaltına alındı.

Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Kaza, Seferihisar Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Talip B. (75) yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan’a çarptı. Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kayhan Hastanede Hayatını Kaybetti
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağı yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Mustafa Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Sürücü Yakalandı
Kaza yerinden kaçan sürücü Talip B. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Alkolsüz olduğu belirlenen Talip B., gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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