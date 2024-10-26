Kan donduran dosyada yeni perde: Çetenin tek hedefi yenidoğanlar değilmiş!

İstanbul’da 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk edip haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" Türkiye gündeminden düşmüyor. En az 12 bebeği öldürdüğü tespit edilen çeteyle ilgili iddianamede yeni ayrıntılar ortaya çıktı.





Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre; iddianamede çetenin sadece yenidoğan servislerinde değil yetişkin hastalara da usulsüz uygulamalar yaptığı yer aldı. Esenler Güney Hastanesi’nde çalışan ve iddianamede çete üyesi olarak yer alan Hüseyin Günerhan’ın sağlık çalışanı arkadaşı O.Ö. ile yaptığı telefon konuşmasında “Bunlar şimdi yenidoğan sanıyorlar ama yarın bir gün erişkine de başlarlar. SGK falan bu işler...” dedi. Bunun üzerine O.Ö. de “Başlar abi niye başlamasın. Bir kere illegalin kokusunu almışlardır. Her yer illegal” diye yanıt verdi.Bu konuşmada 112 Acil Çağrı Merkezi’nden usulsüz hasta kabul edildiği belirtilirken, yaşamını yitiren kişilerin yatış süresinin uzatıldığına vurgu yapılan iddianamede, bazı hastaların hastalık derecelerinin olduğundan fazla gösterildiği ve bu şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ilaç faturalandırıldığı yer aldı.Günerhan, O.Ö. ile konuşmalarında, usulsüzlükleri şu sözlerle anlattı:"Ambulans serfikası olmayan kişilere ambulans kullandırıyorlar. Eksler (ölümler) ile ilgili ailelere aynı saatte bilgi verilmiyor, yatış süresini uzatıyorlar. Hastayı yaşıyormuş gibi gösteriyorlar. Özel sistemleri var bunun üzerinden hastaların kan sonuçlarını ve akciğer raporlarını değiştiriyorlar hastaların basamaklarını yükseltiyorlar."