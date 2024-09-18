Kan donduran iddia: Narin'in dişleri tek tek söküldü mü?

Halk TV'de Şule Aydın'ın sunduğu Kayda Geçsin'de tüm Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti konuşuldu.







Diyarbakır'da katledilen sekiz yaşındaki Narin Güran hakkında şimdiye kadar elde edilen bilimsel deliller Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz'e soruldu.







BARO BAŞKANI: DİŞLERİ DÖKÜLMÜŞ:

Dokgöz'e otopsiye giren Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in "Alınmış bir kalıbı mümkün değil çünkü dişler dökülmüş" sözleri hatırlatıldı.





Dokgöz, kahreden bilgileri verdi. Dokgöz, cansız bir bedenin günlerce dışarıda kavurucu sıcak altında kalsa bile dişlerinin dökülemeyeceğini açıkladı.





ADLİ TIP UZMANI:KENDİLİĞİNDEN DÖKÜLME OLASILIĞI YOK

Dokgöz, şu ifadeleri kullandı:





"O nedenle dişlerin kendiliğinden dökülme olasılığı yok Yani çürümeye bağlı da dökülmez. Suyun altında uzun süre kalmaya bağlı da dökülmez. Bir dış müdahaleyle ancak mümkün olabilir. Yani tek tek çekmesi lazım ya da kırması lazım"





"Diş çekmenin" profesyonel bir çaba istediğini açıklayan Dokgöz, cinayetin en başından beri profesyonelce işlendiğini kaydetti. Dokgöz, tam olarak şu ifadeleri kullandı.





"SADECE BU BİLE PROFESYONEL BİR YAKLAŞIMI GÖSTERİYOR"

"Sıradan bir olayla karşı karşıya olmadığımız çok açık. Komplike bir olay var planlanmış programlanmış bir olay var neden? Çünkü öldürüldükten sonraaçık alanda bırakılsaydı ya da gömülseydi daha erken bulunma şansı vardı. Ama suyun altına gömülüğü için süreç uzadı. Birtakım deliller kayboldu. Yani bu bile olayın profesyonel bir yaklaşım getirdiğini gösteriyor.





"OLAY KATİL YA DA KATİLLERİN ÇOK ÖTESİNDE"

Dijital kayıtların silinme meselesi var. Bu silme profesyonel bir silme olduğu da çok belli. Bu konunun uzmanları bu konuda da açıklamalar yapıyorlar. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde sıradan bir olay olarak görmüyorum. Olay sadece katil ya da katillerin kim olduğunun çok ötesinde





"CESET ÇÜRÜSE BİLE DİŞLER DÖKÜLMEZ"

19 günde özellikle suda altında da kalsa ceset ileri derece çürüse bile açık alanda kalsa çürüse sadece iskeletler kalsa en sağlam kalan dokular dişler ve iskelet yapısı





O nedenle dişlerin kendiliğinden dökülme olasılığı yok Yani çürümeye bağlı da dökülmez. Suyun altında uzun süre kalmaya bağlı da dökülmez. Bir dış müdahaleyle ancak mümkün olabilir. Yani tek tek çekmesi lazım ya da kırması lazım





Süt dişler var biliyorsunuz süt dişlerde de kayıplar olabilir O da bir diş olur 2 diş olur. Bu dişlerin düşmesi hepsinin kaybolması mümkün değil.





"DİŞ ÇEKMEK ÇOK PROFESYONEL BİR ÇABA İSTER"

Böyle bir şey olanaksız gözüküyor. Adli tıp Kolaylıkla tespit eder. Hatta biz deprem felaketi sonrası bölgeye de gittik Orada kimliklendirme amaçlı kimliği belli olmayan cesetleri kimliklendirmek için adli tıp uzmanları o dişlerden örnek almaya çalıştılar. Çok zor bir şeydir. Diş çekmek profesyonel çaba ister. Kolay bir şey değil. Birkaç dişin belki süt dişlerde kayıp olabilir ama diğer dişlerde bir problem olduğunu düşünmüyorum