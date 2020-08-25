Kan donduran iddia üzerine FBI devrede

SAMANYOLUHABER- Arjantin'de tutuklanan Serkan Kurtuluş, İzmir’de Hizmet Hareketi mensuplarından tehdit ve şantajla para isteyen ve içinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yöneticilerinin de olduğu çeteyi ifşa etmişti.

11 Haziran 2020’de Arjantin federal polisinin Interpol Şubesi tarafından yakalanarak Unidad 28 Hapishanesi’ne konulan Kurtuluş’un Arjantin makamlarına siyasi sığınma talebinde bulunduğu açıklanmıştı.





Arjantin’de yayın yapan Infobae gazetesinden Federico Fahsbender’e telefonla mülakat veren Serkan Kurtuluş, Amerikalı pastör Andrew Brunson’a İzmir’de suikast düzenlenmesi için kendisine kimlerin teklifte bulunduğunu açıklamıştı.





DÖNEMİN AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NÜKHET HOTAR'DAN TÜYLER ÜRPERTEN TEKLİF





Kurtuluş, dönemin AKP İzmir eski il başkan yardımcısı ile dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın (Halihazırda 9 Eylül Üniversitesi Rektörü) suikast için kendisi ile görüştüğünü, ancak teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.





Gazeteci Said Sefa ile cezaevinden telefonla görüşen Kurtuluş AKP'lilerin yönettiği çeteyi isim isim ifşa etmişti.





“Andrew Brunson olayı şu şekilde gelişti." diyen Kurtuluş, "Önce Mustafa Ali Eren’in seçiyorlar. Saf bir çocuk. Bu suikastı yapması yönünde yönlendiriyorlar. Daha sonra da 'El Kaide hesap soracak' diye slogan atmasını istiyorlar. Bu çocuk da bu suikastı gerçekleştiremiyor. Aynı şekilde sloganını atıyor. El Kaide’ye üye olmaktan cezaevine atıyorlar. El Kaide ile hiçbir alakası yok." dedi.





"EV TUTULDU, HATTA BAZI KİTAPLAR KONULDU"





Kurtuluş şöyle devam etti: "Bir süre ceza evinde kaldıktan sonra, eylemi de gerçekleştiremediği için, öldürmek istiyorlardı öldüremediği için belli bir süre yattıktan sonra tahliye oldu. Daha sonra aynı ekip benim bu işi birilerine yaptırmamı istediler. Hatta bir ev tutmamı istediler.





Serkan Kurtuluş, Türkiye'ye iade edilirse öldürülebileceğini belirterek, Arjantin'den siyasi sığınma talebinde bulundu.





Bir ev tutuldu, eve bazı kitaplar konuldu. Orada eylemi yapacak çocuğun kalmasını istediler bir süre. Muhtemelen parmak izi bırakmasını, orada yaşıyormuş izlenimini vermek istediler. Tabii ben bunu kabul etmedim, oyaladım."





"Bir Amerikalıyı öldürmek ağır bir şey. Hayır da diyemedim, oyaladım." ifadelerini kullanan Kurtuluş, "Muhtemelen bu yapan kişiyi de öldüreceklerdi. Aynen Rus büyükelçinin Ankara’da suikasta uğraması gibi. Yapanı öldürdükten sonra evini de gösterip bu olayı da cemaatin üzerine yıkmak isteyeceklerdi.” diye konuştu.







KURTULUŞ: AMERİKA'NIN CEMAATİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMESİ İÇİN ORGANİZE ETTİLER







Görüşmeleri daha sonra esrarengiz bir silahlı saldırıda ölen AKP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un ofisinde yaptıklarını aktaran Serkan Kurtuluş, şunları dile getirmişti: “Özellikle İzmir’de sansasyonel eylemler yaparak bunu cemaatin üzerine atmak istiyorlardı. Bir de Amerika’nın şeyle arasını bozmak istiyorlardı, bunu planlıyorlardı. Amaçları bu olayı cemaatin üzerine atıp, Amerika’nın terör örgütü olarak görmesini istiyorlardı. Dünya kamuoyuna böyle yansıtmak istiyorlardı. Çok detaylı şekilde bu işi organize ettiler. Gerçekleşeceğine de çok inanıyorlardı.”





İDDİALAR ÜZERİNE FBI DEVREYE GİRDİ

Serkan Kurtuluş’un tutuklu bulunduğu Arjantin cezaevinden iki gazeteciye verdiği mülakatta kullandığı çarpıcı ifadeler üzerine Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın (Federal Bureau of Investigation) devreye girdiği öğrenildi.





Terörle mücadele, karşı casusluk ve suç araştırma konusunda yetkisi bulunan FBI’ın Kurtuluş’un iddilarını araştırmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı aracılığı ile Arjantin hükumeti ile temasa geçtiği belirtildi.





A3 Haberden Serkar Öztürk'ün haberine göre FBI yetkilileri, Kurtuluş’u Brunson suikastı konusunda sorgulamak istediklerini Arjantin makamlarına iletti.







"KURTULUŞ FBI YETKİLİLERİNE İFADE VEREBİLİR"





Arjantinli yetkililerin henüz karar vermediği belirtilen haberlerde, ara formül olarak Arjantin’in Serkan Kurtuluş’un siyasi sığınma talebini kabul ederek serbest bırakması düşünülüyor. Böylece Kurtuluş’un kendi isteği ile FBI yetkililerine ifade vermesi şıkkının da masada olduğu belirtildi.





FBI, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delmekle suçladığı Halk Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı 2017 yılı mart ayında ABD’ye girişi sırasında gözaltına almıştı. 30 ay hapis cezasına çarptırdığı Atilla cezasının infazını tamamlamış ve 2019 yılı temmuz ayında tahliye edilir edilmez Amerika'dan sınır dışı edilmişti.





Türkiye'de 735 gün hapiste kalan pastör Andrew Brunson, 2018 yılı ekim ayında özel jetle Amerika'ya uçmuştu. Beyaz Saray'da Başkan Trump tarafından ağırlanan Brunson, Trump'ın sol omuzuna elini koyarak dua etmişti.





TRUMP "EKONOMİNİZİ MAHVEDERİM" DEYİNCE ERDOĞAN GERİ ADIM ATTI





Hizmet Hareketi'ne yardım ettiği iddiası ile hakkında dava açılan ve 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmıştı.





Mahkeme heyeti Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermişti.







Dava devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, şahsi Twitter hesabında, "Pastör Brunson muteber bir din adamıdır. Onu derhal serbest bırakın." mesajı vermişti.





Trump'ın yardımcısı Mike Pence de benzer tweetler paylaşınca 1 ABD Doları 2018 yılı ağustos ayında 4,85 TL'den 7,24 TL'ye fırlamıştı.





AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mesajlara karşı önce direneceğini belirtse de dolar şoku karşısında geri adım atmıştı.





ABD ile Türkiye arasında siyasi ve ekonomik krize sebep olan Brunson, 2018 yılı ekim ayında tahliye edildikten sonra ABD’ye gitmiş ve Beyaz Saray’da Başkan Trump tarafından ağırlanmıştı.