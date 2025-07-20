Samanyolu Haber /Gündem / Kan donduran ölüm: Güneşlenen kadını plajda dozer ezdi! /20 Temmuz 2025 12:01

Kan donduran ölüm: Güneşlenen kadını plajda dozer ezdi!

Kastamonu’da sahilde güneşlenmek için yere uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, feci şekilde can verdi. Nergiz Acar'ın üstünden geçerek ölümüne sebep olan dozer operatörü T. Ş.G. tutuklandı.

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Kastamonu'nun Abana ilçesindeki sahilde kan donduran olay meydana geldi. Sahilde güneşlenmek için uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, bölgede temizlik yapan T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı.

ÜSTÜNDEN DOZER GEÇTİ
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının hayatını kaybettiği tespit edilirken, cenazesi morga kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Ekipler tarafından polis merkezine götürülen dozer operatörü T.Ş.G., tutuklandı. Feci kazada hayatını kaybeden Nergiz Acar'ın Abana ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
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