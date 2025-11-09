Samanyolu Haber /Dünya / Kanada artık 'CHP üyeliğini' de iltica için yeterli görüyor /09 Kasım 2025 11:57

Kanada artık 'CHP üyeliğini' de iltica için yeterli görüyor

Kanada, göçmenlik başvurularının değerlendirilmesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "ülke" raporunda CHP üyeliğini göçmenlik kabulü için yeterli bir neden olarak kabul etmeye başladı.

Kısa Dalga'dan Sedat Bozkurt'un bugünkü 'Şu “dikili ağaç” meselesi' başlıklı köşe yazısından aktardıklarına göre Kanada tarafından hazırlanan raporda CHP üyeliğinin iltica başvurusu için yeterli neden olarak görüldüğü ifade dildi.

Bozkurt 11 gün boyunca Kanada'da olduğunu ve ABD'ye de kısa bir gezi yaptığı söyledi. Kanada'nın da her ülke gibi göçmen başvurusundaki en önemli belgenin o ülkeye ait bir 'ülke' raporu olduğunu aktaran Bozkurt, eskiden Kürt ve Alevi olmanın 'baskı altındaki kimlik' olarak sayıldığını ancak son raporda buna CHP üyeliğinin de dahil edildiğini ifade etti.

Bozkur'tun yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

Yakın zamana kadar vizesiz olduğu için Meksika’ya giden, oradan da filmleri aratmayacak maceralarla ABD’ye geçerek Kanada’ya ulaşan çok sayıda Türk vatandaşının öyküsünü duymuşsunuzdur. Bu güzergâh artık hayli sıkıntılı. Şimdilerde Trump’ın katı göçmen kuralları nedeniyle ABD’de sığınma umuduyla bulunanlar Kanada’ya kaçak yollarla geçmenin peşinde. Kanada’da da göçmenler açısından umutlu bir tablo yok. En azından eskisi kadar kolay bir süreç yok. AB başta olmak üzere pek çok ülkede göçmen başvurularında Türkiye’nin Suriye, Afganistan ve İran ile ilk sıraları paylaştığını da unutmayalım.

Kanada’da her ülkede olduğu gibi göçmen başvurularındaki en önemli belge dışişleri bakanlığının hazırladığı o ülkeye ait bilgilerin olduğu “ülke” raporu. Kanada’ya göçmenlik başvurularında kararı verecek hâkim için gerekli olan, anlatılan öykünün dışişleri bakanlığının raporuna uygun olmasıdır, Mesela Kürt, Alevi olmak çok eskiden beri Kanada için “baskı altındaki kimlik” kaydı ile geçerli bir nedendi. Buna Fetullah Gülen cemaati mensubiyeti de 15 Temmuz sonrası eklenmiş. En dramatik olanı ise en son, dışişleri raporu ile de kabul edilen ve kriter halini alan CHP üyeliği. CHP üyesiyseniz, mitinglerine katıldıysanız ve bir de gözaltına alındıysanız, bu arada da polis şiddetine de uğradıysanız ve bunları bir biçimde belgelediyseniz göçmenlik için yolunuz açık demektir. Dışişleri raporu da bunu destekliyor.

Bu hakikaten çok dramatik bir tablo. Ülkenin kurucu partisine üyelik göçmen olarak kabul edilebilir bir kriter artık Hem Kanada Dışişleri’nin raporuna hem de örnek mahkeme kararlarına göre...
Kanada artık 'CHP üyeliğini' de iltica için yeterli görüyor

