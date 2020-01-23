Kanada Avukat Hakları Örgütü,tutuklu 'Bylock Kullanıcıları' salıverilsin dedi

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konsey’de sivil toplum örgütü olarak “özel danışma statüsünde” (special consultative status) bulunan Kanada Avukat Hakları İzleme Örgütü, Türk Adalet Bakanlığı’na bir mektup yazarak tutuklu avukatlar Esra Uymaz Saral, Elif Hendekçi ve Büşra Erdal Cinkara’nın derhal serbest bırakılmasını istedi.





Kanada Avukat Hakları İzleme Örgütü Üst Yöneticisi Gail Davidson ve avukat Brian M. Samuels imzalı mektup, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e hitaben yazıldı.





Mektup, Gül dışında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, Türkiye’nin Kanada Büyükelçisi Selçuk Ünal’a, Kanada’nın Türkiye Büyükelçiliği ile Birleşmiş Milletler’e bağlı insan hakları ve avukat hakları ile keyfi tutuklamalar çalışma gruplarına da iletildi.





ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİ İHLAL EDİYOR

Kanada Avukat Hakları İzleme Örgütü, avukatlar Uymaz, Hendekçi ve Cinkara’nın tutuklu olarak bulunmasının Uluslararası Kişisel ve Siyasi Haklar Sözleşmesine, BM İnsan Hakları Komitesi kararlarına ve BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Örgütü kararlarına aykırı olduğunu belirtti.





Avukat Hakları Örgütü, Özge Elif Hendekçi ve Büşra Erdal Cinkara’nın küçük çocukları ile birlikte cezaevinde tutulmasının ayrıca Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni ağır bir şekilde ihlal ettiğini kaydetti.





AVUKATLAR KOŞULSUZ DERHAL SALIVERİLMELİ

Örgüt, Saral, Hendekçi ve Cinkara’nın 2 çocukları ile birlikte koşulsuz bir şekilde derhal salıverilmesini istedi.





Kanada Avukat Hakları İzleme Örgütü, ayrıca Türkiye’deki hamile ve 6 yaşından küçük çocukları ile birlikte cezaevinde tutulan bütün kadınların derhal salıverilmesini sitedi.





Örgüt, Türkiye’nin bu uygulamaya da son vermesini istedi.





BYLOCK KULLANICILARI SERBEST BIRAKILMALI

Kanada Avukat Hakları İzleme Örgütü, sadece Bylock haberleşme programını kurduğu ve kullandığı için cezai soruşturma yürütülenlerin de derhal salıverilmesini istedi.





Örgüt, Türkiye’den uluslararası insan hakları standartları çerçevesinde insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermesini istedi.













ESRA UYMAZ SARAL

28 yaşındaki Esra Uymaz Saral, 18 haftalık hamile ve düşük tehlikesi bulunuyor. Son 2 haftada 2 kez hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, gebeliğinin 18-24 haftalarının riskli olduğu belirtti.





Bylock kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan Saral’ın cezaevinde sinir krizleri geçirdiği kaydedildi.





ÖZGE ELİF HENDEKÇİ

Özge Elif Hendekçi 17 Ağustos 2017’den beri cezaevinde tutuklu bulunuyor.





8 aylık hamileyken tutuklanan Hendekçi’nin kızı Bahar, cezaevinde dünyaya geldi. Çocuğu Bahar 2.5 yaşına ualştı ancak hala cezaevinde tutuluyorlar.





BÜŞRA ERDAL CİNKARA

Büşra Erdal Cinkara, 6 aylık çocuğu ile birlikte 5 Aralık 2018’de tutuklandı. Hala cezaevinde tutuluyor.



