Kanada Başbakanı istifa etti

Trudeau, Ottawa’da düzenlediği basın toplantısında, Liberal Parti’nin yeni lideri seçilene kadar başbakanlık görevine devam edeceğini vurgulayarak, "Çocuklarımla paylaştığım kararı sizinle de paylaşıyorum. Partimden ve başbakanlık görevimden istifa ediyorum" dedi. Trudeau 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.





Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisi Kanada Liberal Partisinden ve başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Trudeau, bir sonraki lider seçilene kadar görevine devam edeceğini belirtti.ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden "vali' ifadesini tekrarlamıştı.