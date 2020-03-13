Samanyolu Haber /Dünya / Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi de korona virüse yakalandı /13 Mart 2020 11:16

Kanada Başbakanı Trudeau'nun eşi de korona virüse yakalandı

Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

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Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Sophie Trudeau'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Başbakan Justin Trudeau'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği başbakana bir test uygulanmayacak." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Justin Trudeau ile temas kuran kişiler için de şu anda herhangi bir risk olmadığı vurgulandı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Trudeau çiftinin Covid-19 şüphesi nedeniyle kendilerini karantinaya aldığı duyurulmuştu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu belirtilerin Trudeau'nın eşinin Londra'ya yaptığı bir ziyaret sonrasında ortaya çıktığı, bu sebeble eşinin yanı sıra Kanada Başbakanı'nın da test sonuçları gelene kadar kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.

Kanada'da 34'ü Ontario'da, 32'si British Columbia'da, 7'si Alberta'da ve 4'ü Quebec'te olmak üzere 77 Kovid-19 vakası bulunuyor.

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