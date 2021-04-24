Samanyolu Haber /Dünya / Kanada Başbakanı ve eşi tartışmalı Astra-Zeneca aşısı oldu /24 Nisan 2021 13:08

Kanada Başbakanı ve eşi tartışmalı Astra-Zeneca aşısı oldu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau, AstraZeneca Kovid-19 aşısının ilk dozlarını yaptırdı.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamalar devam ederken, aşı yaptıran ülke liderlerinin sayısı da giderek artıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau, AstraZeneca Kovid-19 aşısının ilk dozlarını yaptırdı.

Trudeau, eşiyle birlikte aşı olmayı dört gözle beklediklerini belirterek, "Aşı olmaya uygunsanız, mümkün olan en kısa sürede yaptırın” dedi.

Başbakan ve eşinin yanı sıra Sağlık Bakanı Patty Hajdu da AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı. Hajdu daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “En iyi aşı, kolunuzdaki aşı. Bugün AstraZeneca aşısının ilk dozunu alma sırası bendeydi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kanada’nın Ontario ve diğer eyaletlerinde AstraZeneca aşısının kullanımı 40 yaş ve üzerindeki yetişkinlere tavsiye ediliyor.
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