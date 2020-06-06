Samanyolu Haber /Dünya / Kanada Başbakanı yine en önde /06 Haziran 2020 23:04

Kanada Başbakanı yine en önde

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek için Kanada'nın Ottawa şehrinde düzenlenen gösteriye Başbakan Justin Trudeau da katıldı. Trudeau eylemcilere diz çökerek destek verdi.

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Kanada'nın Ottowa şehrinde ırkçılığa karşı düzenlenen gösterilere siyah bir maske ile katılan Başbakan Justin Trudeau ırkçılık karşıtı eylemde Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini binlerce kişiyle birlikte protesto etti.

Kanada Başbakanı Trudeau ırkçılık karşıtı gösterilere destek verdi.

Protestoya katılan bazı göstericiler Trudeau'nun Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'a tepki göstermesi çağrısında bulundu.

Trudeau, ABD'deki protestolara Trump'ın cevabı ve barışçıl protestolara polisin sert müdahalesine dair soruya cevap vermekte zorlanmış ve bir gazetecinin sorusu üzerine 21 saniye sessiz kalmıştı. 
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