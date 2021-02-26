Samanyolu Haber /Dünya / Kanada bir Covid-19 aşısına daha onay verdi /26 Şubat 2021 19:14

Kanada bir Covid-19 aşısına daha onay verdi

Kanada Sağlık Bakanlığı'na bağlı Health Canada birimi, AstraZeneca tarafından Covid-19 karşı geliştirilen aşının onaylandığını duyurdu.

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Böylece Kanada, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının ardından ülkedeki 3’üncü Covid-19 aşısını onaylamış oldu.AstraZeneca’nın Kanada'ya 20 milyon doz aşı sevkiyatı yapması beklenirken, Covax olarak bilinen küresel aşı paylaşım programının bir parçası olarak önümüzdeki Mart ayının sonuna kadar Kanada'ya yaklaşık 500 bin doz gönderilmesi planlanıyor.

AstraZeneca’nın, her bir doz için yaklaşık 2.50 ABD doları olarak fiyatlandırdığı aşı için uluslararası sağlık kuruluşları ve ülke hükümetleriyle anlaşmalar yaptığı biliniyor. AstraZeneca dozları, 2-8 derece arası sıcaklıkta saklanabilirken, Kanada’da onaylanan diğer iki aşı ise ultra soğuk dondurucular gerektiriyor.

 Aşı etkililiğinin ise yüzde 62.1 olduğu tahmin ediliyor. Johnson & Johnson ve Novavax aşıları ise Health Canada tarafından incelenmeye devam ediyor.
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