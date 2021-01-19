Bir ülke daha izin verdi

Kanada Ulaştırma Bakanlığı, Boein 737 Max model yolcu uçağına dair yaklaşık 2 yıllık incelemenin tamamladığını ve uçağın Kanada hava sahasına dönebilmesi için yapılması gereken bir dizi değişikliğin ayrıntılarını içeren "uçuşa elverişlilik yönergesi" yayınladığını kaydetti.





2019 yılında Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen iki ayrı kazada 346 kişinin hayatını kaybetmesinin akabinde Boeing 737 Max dünya çapında yere indirilmişti.





Brezilyalı havayolu şirketi Gol, 9 Aralık 2020'de Boeing 737 Max’lerin uçuşlarını yeniden başlatan ilk firma olmuş, uçak Sao Paulo şehrinden Porto Alegre şehrine uçmuştu.





Kanada Ulaştırma Bakanlığı da yaptığı açıklama ile Boeing 737 Max'lerin Kanada hava sahasında tekrar uçmasına izin verileceğini duyurdu.





Bakanlık, 737 Max'lerin ticari uçuşlarını yasaklayan havacılara yönelik bildirimi kaldırarak, çarşamba günü uçağın hava sahasını kullanması için son adımın tamamlanacağını belirtti.





UÇUŞ KONTROL SİSTEMİNDE CİDDİ KUSURLAR TESPİT EDİLMİŞTİ





Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, “Son 20 aydır Transport Canada'nın sivil havacılık güvenliği uzmanlarının titiz çalışmaları bakanlığın tespit ettiği güvenlik endişelerinin giderilmesini sağladı. Kanadalılar ve havayolu endüstrisi, Transport Canada'nın bu uçağın Kanada hava sahasında hizmete dönmesine izin vermeden önce tüm güvenlik sorunlarını özenle ele aldığından emin olabilirler.” dedi.





Kanada, 737 Max'leri dünya çapında yere indiren son ülkelerden biri olurken, yaşanan kazalar uçağın uçuş kontrol sistemi ve sertifikasyon süreciyle ilgili ciddi kusurlar olduğunu ortaya çıkardı.