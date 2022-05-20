Samanyolu Haber /Dünya / Kanada cephesinden yeni Ukrayna kararı /20 Mayıs 2022 20:08

Kanada cephesinden yeni Ukrayna kararı

Rusya yönetiminin başlattığı askeri saldırı altında olan Ukrayna'ya batılı ülkelerden silah yardımının yanı sıra maili destek açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

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Moskova yönetiminin başlattığı askeri saldırıların sürdüğü Ukrayna'da yaşanan can kayıplarının yanı sıra büyük oranda bir altyapı tahribatı da ortaya çıkmış durumda.

Bu durumun iyileştirilmesi için ise batılı ülkelerden Kiev yönetimine yeni mali destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Kanada, Ukrayna'ya kredi desteği sağlayacağını açıkladı.

Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Kanada'nın Ukrayna'ya 200 milyon tutarında yeni bir kredi sağladığını söyledi.

Chrystia Freeland, Kanada'nın Ukrayna'ya mali desteğini 1,7 milyara çıkardığını da ekledi.
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