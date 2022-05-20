Kanada cephesinden yeni Ukrayna kararı

Moskova yönetiminin başlattığı askeri saldırıların sürdüğü Ukrayna'da yaşanan can kayıplarının yanı sıra büyük oranda bir altyapı tahribatı da ortaya çıkmış durumda.





Bu durumun iyileştirilmesi için ise batılı ülkelerden Kiev yönetimine yeni mali destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Kanada, Ukrayna'ya kredi desteği sağlayacağını açıkladı. Kanada, Ukrayna'ya kredi desteği sağlayacağını açıkladı.

Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Kanada'nın Ukrayna'ya 200 milyon tutarında yeni bir kredi sağladığını söyledi.Chrystia Freeland, Kanada'nın Ukrayna'ya mali desteğini 1,7 milyara çıkardığını da ekledi.