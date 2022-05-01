Kanada’daki diyalog iftarı gönülleri birleştirdi

Inter Cultural Dialogu İnstitute (IDI)’ın organizesi ve Ottawa Polis Teşkilatı işbirliğiyle Ramazan’ın son günlerinde gerçekleştirilen iftara değişik çevrelerden çok sayıda davetliler katıldı.







Açılış konuşmasını yapan Ottawa Polis Teşkilatı Başkan Vekili Patricia Ferguson, konuşmasına ‘’Essalamu Aleyküm’’ diyerek başladı ve komüniteleri bir araya getiren iftar gibi etkinliklerin önemine vurgu yaparak, IDI’a teşekkür etti.

Ottawa Polisi Nefret ve Önyargı Suçları Birimi'nden komiser muavini Ali Toghrol ise İslamofobia, anti semitizim ve yabancı düşmanlığında artış olduğunu kabul ettiklerini belirerek, bunların yüzde 10’unu Müslümanların oluşturduğunu, özellikle Müslüman kadınların buna maruz kaldıklarını söyledi. Toghrol, komünitelerin bu türlü suçları kendilerine bildimelerinin önemine vurgu yaptı.





Kadın, Cinsiyet Eşitliği ve Gençlik Bakanı'nın Parlamento Sekreteri ve Kanada Avam Kamarası'nda Kanata-Carleton Parlamento Üyesi Jenna Sudds ise, ‘’Ramazan Kerim’’ diyerek başladığı konuşmasında iftar programının kültürlerarası diyalog için ne kadar önemli olduğuna işaret etti. Sudds, iftar programının farklı yüzlerin bir araya gelmesi ve saygı ve toleransın paylaşılma ruhu adına bir fırsat oluşturduğunu söyledi.





Programda sanatçı Ahmet Gül ve ekibinin Ramazan temalı ilahileri de dinleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Ezanla birlikte açılan iftarda sunulan yemeklerin ardından hediye çekilişleri yapıldı. Konuşmacılara Türk hat sanatının olduğu plaketler takdim edildi. Davetliler programda ayrıca Ebru ve Hat sanatılarını da yakından görme imkanı buldu. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.



