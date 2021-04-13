Kanada’dan Türkiye’ye yaptırım kararı

Kanada, 2020 yılı Ekim ayında, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında o dönem yaşanan askeri çatışmalarda Azerbaycan’a Kanada yapımı İnsansız Hava Araçları’yla (İHA) destek sunduğu iddialarının ardından Ankara’ya İHA teknolojileri satışınıaskıya almıştı .











Bayraktar SİHA’larında Kanadalı şirketlere ait teknolojinin kullanıldığının ortaya çıkması sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı





Kanada Hükümeti Türkiye'ye askeri yaptırım kararı aldı. Kararı duyuran Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye'ye yönelik drone teknolojisi ihracat izinlerinin kaldırıldığını söyledi





Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik 29 askeri ihracat lisansı iptal edildi.





Bakan Garneau, "Türkiye'ye ihraç edilen Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlar bulan bu incelemenin ardından, bugün 2020 sonbaharında askıya alınan izinlerin iptalini duyuruyorum" dedi.





Bakan ayrınca “Bu kullanım Türkiye tarafından verilen son kullanım güvenceleriyle tutarlı değildi” dedi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ya endişelerini ilettiğini aktardı.





Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile yapılan görüşmede kararın gözden geçirilmesi talebinin iletildiği belirtildi.





Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile görüşmüştür. İkili ilişkiler ele alınmış, Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilmiş ve gözden geçirilmesi istenmiştir" ifadelerine yer verildi.





Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalarda Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın şirketi Bayraktar yapımı İHA ve SİHA'ların Bakü sahasında yer alması tartışmalara neden olmuştu.





Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Türkiye'ye verdikleri askeri teçhizatın Dağlık Karabağ'a sevk edildiğine dair iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.





Kanadalı Bombardier Recreational Products (BPR) şirketi, Azeri ordusunun Dağlık Karabağ'da kullandığı Türk yapımı insansız hava araçlarının kendi motorlarıyla donatıldığına dair haberler üzerine bu motorların sevkiyatını durdurmuştu.





Quebec merkezli şirket, Avusturyalı iştiraki Rotax tarafından üretilen motorların bazılarının Bayraktar TB2 İHA'larında kullanıldığını açıklamıştı.





Kanadalı silah kontrol grubu Project Ploughshares da Azeri hava kuvvetleri tarafından yayınlanan hava harekatlarının videosunda kullanılan droneların, Kanada merkezli L3Harris Technologies LHX.N birimi olan L3Harris Wescam tarafından yapılan görüntüleme ve hedefleme sistemleriyle donatıldığını gösterdiğini söylemişti.





Kanada geçen ekim ayında izinleri askıya almıştı.