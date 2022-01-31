Samanyolu Haber /Gündem / Kanada’dan yeni Ukrayna adımı: Personelini geri çekiyor /31 Ocak 2022 16:37

Kanada’dan yeni Ukrayna adımı: Personelini geri çekiyor

Kanada'nın geçtiğimiz hafta Kiev Büyükelçiliği’ndeki ekibini güvenlik, çatışma yönetimi, demokratik reform ve konsolosluk hizmetleri uzmanlarıyla güçlendirdiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, yeni bir adım Kanada’dan geldi. Kanada, Ukrayna’da bulunan Kiev Büyükelçiliğinde görevli olan fakat önemli görevlerde bulunmayan personeli ve ailelerini geçici olarak geri çekme kararı aldı.

Federal hükümete bağlı Global Affairs tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanada’nın en önemli önceliğinin Kanada vatandaşlarının güvenliği olduğu ifade edilerek, “Kanada, zorunlu olmayan Kanadalı çalışanları ve ailelerini Ukrayna’daki Kanada büyükelçiliğinden geçici olarak geri çekme kararı aldı” denildi.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ VERİLMİŞ

Kanada’nın geçtiğimiz hafta Kiev Büyükelçiliği’ndeki ekibini güvenlik, çatışma yönetimi, demokratik reform ve konsolosluk hizmetleri uzmanlarıyla güçlendireceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, “Ukrayna’yı desteklemek için gelişen durumu değerlendirmeye ve yanıt vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’daki durumun yakından izlendiği belirtilen açıklamada, büyükelçiliğin açık olduğu belirtilerek, “Yetkililerimiz, gerektiğinde Kanada vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlamaya hazırdır” denildi. Öte yandan Kanada, daha önce Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle reşit olmayan çocukları bulunan diplomatların ailelerini Ukrayna’dan geçici olarak geri çekeceğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanada’dan yeni Ukrayna adımı: Personelini geri çekiyor Sonraki Haber >>

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Dünyanın en yaşlı kaplumbağası Jonathan 190 yaşında

Amerika donuyor!...

Amerika donuyor!...

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video paylaşımı

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:24:55