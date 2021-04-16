Samanyolu Haber /Dünya / Kanada Formula 1'i istemedi, Türkiye'de koşulabilir /16 Nisan 2021 11:01

Kanada Formula 1'i istemedi, Türkiye'de koşulabilir

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapılan Formula 1, yeni sezon takvimine İstanbul'u eklememişti. Kanada'nın pandemi nedeniyle takvimden çıkacağı gündeme gelirken, yerine en büyük aday Türkiye oldu.

SHABER3.COM

Kanadalı yetkililere göre Formula 1'in seyircisiz olması, ortaya çıkacak riskleri engellemekte yeterince etkili olmayacak. Bu nedenle de yarışa yönelik mesafeli bir tutum sergileniyor. Ayrıca yerel yöneticiler, F1 yönetiminin seyircisiz yarışın zararını karşılamak için istediği 6 milyon doları ödemeye de pek yanaşmıyor.

Kanada'nın takvimden çıkması durumunda ise yerini Türkiye'nin alabileceği dile getiriliyor. Formula 1'in karmaşık ve devasa lojistik ağı açısından bakıldığında Türkiye en iyi alternatiflerden biri durumunda bulunuyor. Zira Kanada GP, normal şartlar altında Bakü GP'den yalnızca 1 hafta sonra yapılacaktı. Haliyle lojistik olarak en iyi alternatif olarak Türkiye gözüküyor.

Formula 1 yönetimi, sezonda en az 20 yarış yapma sözü veriyor. Şampiyonanın sayılması için ise 8 yarış yeterli oluyor. Bu yıl takvimde yer alan 23 yarıştan birinin eksilmesi halinde takvime yarış eklenmek zorunda değil. Ancak pandemi döneminde takımların çoğu sponsor ve yayın gelirine daha çok ihtiyaç duyuyor. F1 yönetimi de takvimde 3 haftalık bir boşluk daha bırakmak istemiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanada Formula 1'i istemedi, Türkiye'de koşulabilir Sonraki Haber >>

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:12