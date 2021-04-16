Kanada Formula 1'i istemedi, Türkiye'de koşulabilir

Kanadalı yetkililere göre Formula 1'in seyircisiz olması, ortaya çıkacak riskleri engellemekte yeterince etkili olmayacak. Bu nedenle de yarışa yönelik mesafeli bir tutum sergileniyor. Ayrıca yerel yöneticiler, F1 yönetiminin seyircisiz yarışın zararını karşılamak için istediği 6 milyon doları ödemeye de pek yanaşmıyor.







Kanada'nın takvimden çıkması durumunda ise yerini Türkiye'nin alabileceği dile getiriliyor. Formula 1'in karmaşık ve devasa lojistik ağı açısından bakıldığında Türkiye en iyi alternatiflerden biri durumunda bulunuyor. Zira Kanada GP, normal şartlar altında Bakü GP'den yalnızca 1 hafta sonra yapılacaktı. Haliyle lojistik olarak en iyi alternatif olarak Türkiye gözüküyor.





Formula 1 yönetimi, sezonda en az 20 yarış yapma sözü veriyor. Şampiyonanın sayılması için ise 8 yarış yeterli oluyor. Bu yıl takvimde yer alan 23 yarıştan birinin eksilmesi halinde takvime yarış eklenmek zorunda değil. Ancak pandemi döneminde takımların çoğu sponsor ve yayın gelirine daha çok ihtiyaç duyuyor. F1 yönetimi de takvimde 3 haftalık bir boşluk daha bırakmak istemiyor.