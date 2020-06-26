Kanada Göç ve İltica Kurumu'dan detaylı 'Hizmet Hareketi' raporu

2016 darbe girişiminin ardından Erdoğan hükümetinin bu olayı muhalif grupları sindirmek için kullandığı görüşüne yer verilen metinde, on binlerce Hizmet mensubu ya da sempatizanın ağır muamelelere maruz kaldığı anlatıldı.









Bold Medya'da yer alan habere göre Kanada’nın en büyük bağımsız idari jürisi konumundaki Göç ve İltica Kurumu, ülkeye göç eden ya da siyasi sığınma talebinde bulunanlarla ilgili karar alma yetkisini elinde bulunduruyor.





“İNSANLIĞA HİZMET”





Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın (JWF) yanı sıra birçok medya kuruluşu ve sivil toplum örgütünün raporlarına da yer verilen bilgilendirme yazısında, Hizmet’in faaliyet amacını “İnsanlığa hizmet” prensibiyle açıkladığı ifade ediliyor.





Metinde, AKP hükümetinin 1999’dan beri ABD’de sürgünde yaşayan Fethullah Gülen ve Hizmet hareketini, 2013’te Erdoğan ve üst düzey AKP’lilerin isimlerinin karıştığı yolsuzluk soruşturmalarını planlamakla suçladığı belirtiliyor.





OHAL’LE BİRLİKTE HUKUK EROZYONA UĞRADI





Hareketin 15 Temmuz’dan sonra terör örgütü ilan edildiğine dikkat çekilirken, 7 kez uzatılan ve parlamentonun yok sayıldığı olağanüstü hal kararnamelerine (KHK) geniş yer veriliyor.

Raporda OHAL’le birlikte Türkiye’de hukukun dramatik bir erozyona uğradığı ve ülkenin insan hakları karnesinin daha da kötüleştiği vurgulanıyor.

İRB bilgilendirmede terörle mücadele yasasındaki değişiklikle birlikte hükümetin ordu, güvenlik güçleri ve kamu çalışanlarını tasfiye için geniş imkanlara kavuştuğunu aktarıyor.





HİZMET’İN TÜRKİYE’DE KURUMSAL VARLIĞI KALMADI





Kanada göçmen kuruluşu, Erdoğan hükümetinin darbe girişimi sonrası tasfiye sürecinde 20 Mart 2018 itibariyle Gülen hareketine yakınlığıyla bilinen kurumları kapattığını şu geniş listeyle anlatıyor:





1064 özel eğitim kurumu

360 özel kurs

847 öğrenci yurdu

47 özel sağlık kuruluşu

15 özel üniversite

29 sendika

1419 dernek

145 vakıf

174 medya kuruluşu





KİŞİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU





Kanada’nın yayınladığı raporda Türk hükümetinin Hizmet hareketine yakın kişilerin mal varlıklarına ve kişisel birikimlerine el konulduğu, tutuklu yakını kişilere finansal veya gıda desteği sağlamaya çalışan kişilerin de terör suçlamasıyla cezaevine atıldığı bilgisi yer alıyor. Bu yüzden, Türkiye’de kalan ve yaşam hakkı tanınmayan hareket mensuplarının da yurtdışına çıkmanın yollarını aradığı belirtiliyor.





Tasfiye sürecinde baskı ve kovuşturmaya uğrayan kişilerin ağırlıklı meslekleri ise şu şekilde özetleniyor: “Akademisyenler, öğretmenler, gazeteciler, ev hanımları, sendika üyeleri, hâkim ve savcılar, güvenlik güçleri.”





KİTLESEL TUTUKLAMALAR YAPILDI





Farklı kaynakları referans gösteren Kanadalı yetkililer, Hizmet Hareketi’nin yapısında üyelik sistemi olmadığını, faaliyetlerin gönüllülük esasına dayalı yürütüldüğünü aktarıyor.





Türk hükümetinin Gülen mensubu olduğunu iddia ettiği kişilerle ilgili “kriter listeleri” oluşturduğunu, kitlesel tutuklamaların da bu listelere göre düzenlendiğini anlatıyor.

Raporda listelenen ve hukuksuz suçlamalara dayanak yapılan kriterler şunlar:





*2016’da hükümet tarafından kapatılana kadar yasal faaliyet yürüten Bank Asya’ya para yatırmış olmak,

*Hizmet’le ilişkili ticaret odası ya da kurumlara üye olmak,

*Bylock gibi iletişim araçlarını kullanmış olmak,

*Bir dönem Türkiye’nin en büyük yârdim kuruluşu olan Kimse Yok mu’ya bağışta bulunmuş olmak,

*MİT ya da MASAK raporlarında fişlenmiş olmak,

*Hizmet hareketine sosyal medyada destek olmak,

*Hareketin derslerine, toplantılarına ya da organizasyonlarına katılmış olmak,

*Himmet adı verilen bağış sisteminde para bağışlamış olmak,

*Düzenli olarak Hizmet hareketiyle ilgili internet sitelerini ziyaret etmek,

*İş arkadaşı ya da sosyal çevreden birisinin başka bir kişi hakkında “Hizmet mensubu olduğunu” söylemesi,

*[Kapatılmadan önce] çocuklarını Hizmet’in okullarına göndermek,

*Gazete ve dergilerine abone olmak.





HER GEÇEN GÜN ARTAN BASKIYA MARUZ KALIYORLAR





Raporda altı çizilen bir diğer konu da, toplumda geniş faaliyet alanı bulunan hareketle uzaktan yakından en küçük bir iletişime geçmiş herkesin baskıya uğradığı.

2019’da yayınlanan ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu raporuna atıfla, bu baskının 2016 sonrası artarak devam ettiğini ifade ediyor Kanada göçmen kuruluşu.

Erdoğan dâhil olmak üzere üst düzey hükümet temsilcilerinin hareketi “bitirmeye” yönelik sözlerine de yer verilen raporda Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’ndan aktarılan şu ifadeler dikkat çekiyor:

“Darbe girişiminden bu yana Türk hükümeti yetkilileri Hizmet hareketi mensuplarının yaşam haklarının bulunmadığını ve cezaevlerinde ölmek için yalvaracaklarını söylüyor.”





KAÇIRMA, ZORLA KAYBEDİLME, İŞKENCELER RAPORDA





Kanada’nın yayınladığı raporda Türkiye’de baskıya uğrayan on binlerce kişinin pasaportlarının iptal edildiğini, ülkeden yasal yollarla çıkmalarına izin verilmediğini altı çiziliyor.

Yurtdışında da Erdoğan hükümetinin Gülen hareketi mensubu ya da sempatizanlarını hedef aldığı belirtiliyor.

Uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye’ye iadelerin ve Ankara’nın baskısıyla Hizmet mensuplarının tutukladığı ülkeler şu şekilde listeleniyor:

Karadağ, Kosova, Moldova, Fas, Pakistan, Malezya, Azerbaycan, Bahreyn, Bulgaristan, Gürcistan, Endonezya, Kazakistan, Myanmar, Katar, Suudi Arabistan, Sudan ve Türkmenistan.





KÖTÜ MUAMELE VE İŞKENCE DETAYLI ŞEKİLDE ANLATILDI





Kanadalı yetkililer, 2016 sonrasında 28 Hizmet hareketi mensubunun kaçırıldığını, zorla kaybettirildiğini de hatırlatıyor.





İRB’nin raporunda Türkiye’de gözaltı ve cezaevlerinde yaşanan işkence ve kötü muameleye dair ayrıntılar şu şekilde özetleniyor:

*Feci şekilde dövme

*Cinsel taciz tehdidi ve cinsel taciz

*Elektrik şoku verme

*Suda nefessiz bırakma

*Yumruklama, tekmeleme

*Falaka

*Fiziksel ve sözlü taciz

*Uykusuz bırakma

*Stres pozisyonunda uzun süre kalmaya zorlama

*Günlerce gözlerini kapatma, kelepçeyle askıda tutma