Kanada hükümeti için çalışan uzman, Rus siber suç grubunun üyesi çıktı

Kanada, Quebec'ten Sebastien Vachon-Desjardins, Florida mahkemesinde suçunu kabul etti.





TRT Haber'de yer alan bilgilere göre 34 yaşındaki kişinin hastanelere, işletmelere, belediyelere, üniversitelere ve okullara saldıran NetWalker fidye yazılımı ekibiyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.





TechCrunch'a göre Vachon-Desjardins tutuklandığında, yetkililer 27 milyon dolarlık Bitcoin'e sahip olduğunu keşfetti .





ABD mahkeme belgeleri, Vachon-Desjardins'in NetWalker'ın en üretken hackerlardan biri olduğunu belirtiyor.





Polis tarafından toplanan kanıtlar, şüphelinin Nisan ve Aralık 2020 arasında bir bilgisayar korsanlığı çılgınlığına girdiğini ve 17 Kanadalı şirkete ve dünyadaki diğer işletmelere saldırdığını gösterdi.





NetWalker, fidye yazılımını bir suç hizmeti işletmesi olarak işletiyor; yazılımını ve gasp web sitesini diğer işletmeleri hacklemek isteyen kişilere sunuyor.