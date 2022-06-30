Samanyolu Haber /Teknoloji / Kanada hükümeti için çalışan uzman, Rus siber suç grubunun üyesi çıktı /30 Haziran 2022 10:59

Kanada hükümeti için çalışan uzman, Rus siber suç grubunun üyesi çıktı

Daha önce Kanada hükümeti için bilişim teknolojileri uzmanı olarak çalışan bir Kanadalı, üst düzey bir bilgisayar korsanı olmaktan suçlu bulundu. Ayrıca bir Rus siber suç grubunun üyesi olduğunu da itiraf etti.

SHABER3.COM

Kanada, Quebec'ten Sebastien Vachon-Desjardins, Florida mahkemesinde suçunu kabul etti.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre 34 yaşındaki kişinin hastanelere, işletmelere, belediyelere, üniversitelere ve okullara saldıran NetWalker fidye yazılımı ekibiyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

TechCrunch'a göre Vachon-Desjardins tutuklandığında, yetkililer 27 milyon dolarlık Bitcoin'e sahip olduğunu keşfetti .

ABD mahkeme belgeleri, Vachon-Desjardins'in NetWalker'ın en üretken hackerlardan biri olduğunu belirtiyor.

Polis tarafından toplanan kanıtlar, şüphelinin Nisan ve Aralık 2020 arasında bir bilgisayar korsanlığı çılgınlığına girdiğini ve 17 Kanadalı şirkete ve dünyadaki diğer işletmelere saldırdığını gösterdi.

NetWalker, fidye yazılımını bir suç hizmeti işletmesi olarak işletiyor; yazılımını ve gasp web sitesini diğer işletmeleri hacklemek isteyen kişilere sunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kanada hükümeti için çalışan uzman, Rus siber suç... Sonraki Haber >>

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:36