Samanyolu Haber /Dünya / Kanada ile Suudi Arabistan 5 yılın ardından ilk kez diplomatik ilişki kurdu /25 Mayıs 2023 07:38

Kanada ile Suudi Arabistan 5 yılın ardından ilk kez diplomatik ilişki kurdu

İki ülke, kadın hakkı aktivistlerinin Suudi Arabistan'da gözaltına alınması sonrasında diplomatik ilişkilerini askıya almıştı

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Kanada ve Suudi Arabistan beş yıl önce kadın haklarıyla ilgili bir anlaşmazlık sebebiyle askıya aldıkları diplomatik ilişkileri yeniden kurmak için anlaştı.

İki ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada tam diplomatik ilişkiyi yeniden tesis etme kararının Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen kasım ayında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu'ndaki görüşmelerinin ardından geldiği belirtildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin "karşılıklı saygı ve ortak çıkar" temelinde tesis edilmesinin iki tarafın "arzusu" olduğunu ifade etti. Kanada'nın yeni Riyad Büyükelçisi olarak Jean-Philippe Linteau atandı.

Son dönemde diplomatik atılım içerisindeki Suudi Arabistan önce İran'la Yemen savaşı nedeniyle bozulan diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu, ardından da Suriye'yi yeniden Arap Ligi toplantısına davet etti.

Anlaşmazlık nereden kaynaklanıyor?

İki ülke arasındaki ilişkilerin kopmasına neden olan olay blog yazarı Raif Bedevi'nin kızkardeşi Samar'ın bir grup kadın aktivistle birlikte gözaltına alınması ile başladı.

2012 yılında blog yazarken İslami değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Suudi Arabistan'da tutuklanan ve bin kırbaç ile 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Bedevi'nin davası  uluslararası insan hakları grupları tarafından gündeme getirildi.

Eşi Ensaf Haydar'ın Kanada'da yaşaması ve vatandaşı olması sebebiyle Kanadalılar Suudi yetkiliere yazarın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Bedevi'nin kardeşi Samar'ın diğer bazı aktivistlerle birlikte gözaltına alınması iki ülke arasında gerilime neden oldu.

Suudi Arabistan'da görevli Kanadalı diplomatların gözaltına alınan kadın hakları savunucularının "derhal" serbest bırakılması için sosyal medya üzerinden çağrı yapması üzerine Suudi Arabistan Kanada büyükelçisini sınır dışı etti ve Kanada'daki büyükelçisini de geri çekti.

Suudiler ayrıca Kanada'da eğitim gören vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

10 yıllık hapis cezasını tamamlamasının ardından özgür kalan Raif Bedevi'ye halen seyahat yasağı uygulanıyor. Kanadalı protestocular Bedevi'nin Kanada'ya geri dönmesi için eylemler düzenliyor.
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