Samanyolu Haber /Gündem / Kanada Maliye Bakanı istifa etti /18 Ağustos 2020 11:29

Kanada Maliye Bakanı istifa etti

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, geçen haftalarda Başbakan Justin Trudeau ile ekonomi alanında yaşadıkları fikir ayrılıkları üzerine istifa ettiğini açıkladı.

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Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, istifa ettiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, istifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, siyaseti bırakacağını söyledi ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yeni genel sekreteri olmayı hedeflediğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, Morneau'nun istifasından sonra bir teşekkür mesajı yayınlayarak eski bakanın OECD adaylığını destekleyeceğini söyledi.

Kanada basınına göre, pandemi sürecinde Trudeau ile ekonomik önlemler konusunda atılacak adımlarla ilgili fikir ayrılığı yaşayan Morneau, kendisinden görevi bırakması yönünde bir talepte bulunulmadığını ancak 'Görevi yürütmek için doğru insan olmadığını' söyledi.

İstifa eden bakanın adı, Başbakan Trudeau ile birlikte 'WE Charity' skandalına karışmıştı. Siyasetçilerin bu hayır kurumunu kendi çıkarları için kullandığı iddia edilmişti. Morneau'nun seyahat masrafları için WE'den binlerce dolar aldığı ortaya çıktı.

İkili hakkında ayrıca bir etik soruşturması da yürütülüyordu.
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