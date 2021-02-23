Samanyolu Haber /Dünya / Kanada Meclisi 'Uygur Soykırımı'nı resmen tanıdı /23 Şubat 2021 09:47

Kanada Meclisi 'Uygur Soykırımı'nı resmen tanıdı

Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımlayan yasayı onayladı. 338 koltuklu mecliste 266 milletvekili tasarı lehine oy kullandı. Mecliste oylamaya katılan tek bakan ise 'Kanada hükümeti adına' çekimser oy kullandı.

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Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Wellington Milletvekili Michael Chong tarafından genel kurula sunulan "Çin'deki Dini Azınlıklar" başlıklı tasarı, parlamentonun yerel saatle akşam saatlerinde yaptığı oturumda oylandı.

Oylamaya bağımsız ve muhalefet partilerine mensup 184, iktidardaki Liberal Parti’den de 82 milletvekili olmak üzere toplam 266 milletvekili katıldı. Katılan milletvekillerinin tamamı tasarıya evet oyu verdi ve böylece Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlamış oldu.

338 sandalyeli Kanada Federal Parlamentosu’ndaki oylamaya, iktidardaki Liberal Parti’den 72 milletvekili ise katılmadı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, oylama öncesi yaptığı açıklamada, oylama konusunda çekimser olduklarını duyurmuştu.


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