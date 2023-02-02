Samanyolu Haber /Dünya / Kanada Parlamentosu, 10 bin Uygur'u ülkeye getirme teklifini kabul etti /02 Şubat 2023 11:47

Kanada Parlamentosu, 10 bin Uygur'u ülkeye getirme teklifini kabul etti

Kanada Parlamentosu, Çin'den farklı ülkelere kaçan ancak geri dönmeleri için baskı gören 10 bin Uygur vatandaşını kabul etme teklifini oybirliğiyle kabul etti.

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Kanada milletvekili Sameer Zuberi tarafından sunulan teklif çarşamba günü oylandı. Tüm milletvekilleri önerge lehinde oy kullandı.

Önerge, programın 2024 yılında başlaması ve Kanada'ya getirilecek Uygurların masraflarının da Kanada hükümeti tarafından karşılanmasını içeriyor. 

Parlamentonun kabul ettiği önergenin bağlayıcılığı yok ancak Trudeau ve kabinesi de oylamaya destek vererek bu teklifi hayata geçirme yönünde istekli olduklarını ortaya koydu.

Kanadalı milletvekilleri, Şubat 2021'de Sincan bölgesinde Çin'in Uygurlara muamelesini soykırım olarak nitelendirmişti.


BM'ye göre Uygur ve diğer Müslüman azınlıklardan en az 1 milyon kişi toplama kamplarında hapsediliyor. İnsan hakları örgütleri Çin'i kadınları zorla kısırlaştırmak ve zorla çalıştırmakla da suçluyor.

BM insan hakları şefi, Çin'in Uygurlara yönelik muamelesinin insanlığa karşı suç olabileceğini söylemişti.
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